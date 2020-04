Gay de Liébana avisa: un posible rescate a España tiene un precio

Jueves Santo, jueves de dolor y de rabia contenida al constatar la inacción de Europa para reaccionar con prontitud ante una crisis económica que dejará por doquier, y más aún en España, numerosas víctimas en forma de desaparición de empresas, sobre todo pequeñas, autónomos y millones de puestos de trabajo.

Querría pensar que la vicepresidenta económica del Gobierno tiene razón cuando dice que España no necesita utilizar “ningún mecanismo de acceso a liquidez”, dado que hasta hoy el Tesoro se ha financiado bien en cuanto a vencimientos, demanda y tipos de interés. Sin embargo, conociendo la situación de la economía española y su mayor sensibilidad al impacto del Covid-19 a tenor de nuestro modelo productivo en comparación con otros países, sabiendo de qué pie calzan y lo vulnerable de nuestras deficitarias y erráticas cuentas públicas, oteando el horizonte de los próximos meses, siento discrepar por completo de la ministra Calviño.

España va a necesitar ayuda de Europa y no precisamente un pico millonario, sino miles de millones de euros, porque no está en disposición de encajar el duro varapalo de la crisis económica del Covid-19. No sé hoy por donde saldrá el sol en Bruselas y si en la reunión del Eurogrupo se alcanzará algún punto de acuerdo entre un Norte exigente en condicionalidad y un Sur que quiere el dinero sin condiciones.