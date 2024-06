Veranea en familia en Torrevieja, deja el coche en la calle, y no da crédito a lo que encuentra dentro

Nuestros 'fósforos' nos cuentan, en 'Herrera en COPE', historias muy disparatadas y curiosas. Les hemos preguntado sobre aquellos productos que han comprado para su día a día. ¿Les ha ido bien? No te pierdas lo que le ocurrió a un oyente durante sus vacaciones en Torrevieja. Dejó el artilugio en el coche y, al día siguiente, esto fue lo que se encontró.

En concreto, Francisco asegura que "andaba loco porque yo me compré un gps que me venía muy bien. Cogí los artilugios estos que colocas el móvil. Ninguno me iba bien. Y compré uno tan bueno, bajamos todos los años a Torrevieja, con un montón de piezas. Por la mañana, al levantarnos, entré al coche... y estaba como un churro. Era un churro". Comentan todos los colaboradores que, entonces, tan bueno no sería.





Antonio ha comenzado su intervención explicando que "el aparato, en realidad, no me lo compré. Me lo regalaron. Es un enfriador de cerveza en dos minutos. Tiene el tamaño de una caja de zapatos, aproximadamente. Y un depósito de agua. Se pone medio litro de agua en el depósito y unos cubitos de hielo". Prosigue indicando que, encima del depósito, tiene cuatro rodillos con un motor que los hacen rodar.

"Encima de estos cuatro rodillos se coloca, tumbado, el bote de cerveza. Se enchufa y se le da al botón para ponerlo en marcha. Y, por encima, sale un chorro del agua fría que está en el depósito. Se deja un rato y en dos-tres minutos está fría la cerveza", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Alberto Herrera ha indicado que este producto cuesta 100 euros pero "tiene mucho sentido".

Fernando, por otra parte, argumenta que lo que compró fue un timo total. Tiene 60 años y, con el tiempo, compró otro producto para la moto que le funcionó mucho mejor.

Paco es otro 'fósforo'. Es camionero. "Lo último que me he comprado, que me ha costado 100 euros y me va de maravilla.. es una cafetera de cápsulas de café que lo puedo enchufar al mechero del camión. Tarda 5-10 minutos en hacer el café".

Andro cuenta que, en su caso, "compró una silla gamer. Pensaba que era una chorrada. Me costó 300 euros. Esta es una copia de una marca. Yo soy jugador de videojuegos y tengo un canal desde hace poco".

"Tengo un sacacorchos eléctrico recargable, es una maravilla"

Más oyentes. Alberto ha querido compartir su testimonio en 'la hora de los fósforos'. Él tiene un artilugio que le regalaron porque no podía ponerse los calcetines bien. Curioso, ¿verdad?

Más común es el objeto que tiene Carmen, una 'fósfora' que ha roto una lanza a favor de la yogurtera. "Tengo dos. Es un aparato con tapa. Gasta muy poco. Lo tienes ocho horas y salen unos yogures riquísimos. Lo hago con leche semidesnada para que tengan más sabor. Puedes echar fruta. Mi hija, que está casada, también tiene yogurtera. Es una tradición familiar".





Audio Por último, un 'fósforo' llamado Jesús afirma que tiene un sacacorchos eléctrico recargable. "Para mi mujer era un problema cada vez que se abría una botella de vino. Ahora es una maravilla".