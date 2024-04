Van de vacaciones en familia a un pueblo de Soria, paran en un bar y esto pregunta su hijo mientras comen

Nuestros 'fósforos', en este caso, hablan sobre aquellas preguntas que hacen los niños y que te dejan descolocado. ¿Qué experiencias han vivido al respecto?

Pedro es el primer oyente que pasa por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para explicarnos que su nieta se está criando en EE.UU. Habla inglés y español. Estando en la cocina con su madre, se hizo el lío porque "le dijo: esto lo tenemos que calentar en el yocoondras. Mi hija se ríe y le dice: nono, es en el tucoondras".

Acompaña a la Guardia Civil a patrullar y lo que hace una conductora les obliga a intervenir Un equipo de 'Herrera en COPE' se ha montado en un coche de la Guardia Civil de Tráfico y ha vivido, en primera persona, cómo es su jornada laboral Redacción Herrera en COPEMadrid 01 abr 2024 - 07:56

Paco afirma que le sucedió hace muchos años. Su hija tenía 3 años y el día antes había estado en la granja escuela. Había visto patos, gallinas...y de camino al colegio, le preguntó cómo eran los huevos. "Yo le dije que son ovalados. Y me dijo: Entonces, ¿por qué mamá te dice que tienes los huevos cuadrados?".





Más oyentes. Antonio argumenta que se encuentra animado. Inmediatamente después, dice que varios hijos suyos le hicieron preguntas en cadena. Su niña le preguntó qué era el infinito. "Esa se quedó sin respuesta. Además, el segundo mío, que tenía 5 años, al hacer los deberes me preguntó '¿si viviéramos en la luna tendríamos tierra creciente, tierra menguante y tierra llena?".

Otra 'fósfora', que llama desde Valencia, afirma que "mi marido le preguntaba a mi suegro de pequeño: ¿Oye papá, si chocamos con el camión quien gana? Mi suegro decía que el camión. Y si chocan dos coches, ¿quién gana? El camión. Y si choca un tren, ¿quién gana? El tren".

"Pasó un año y preguntó lo mismo"

Hablamos con Pilar que nos dice que aprendió a hablar antes que andar. "Con 2 años, le ponía un rato en la almohada de la cama y luego le metía en la cuna. De repente me dice: ¿yo he nacido? Le dije que claro. ¿Y cómo? Le dije que gracias al médico. Pasó un año y preguntó lo mismo. Me acordé del ejemplo de la manzana y la semillita". Pero no quedó ahí. Iba de camino a Soria en coche al pueblo. Tuvimos la desgracia de tener un accidente. Llevaba a mis tres sobrinos y a mi hijo". No te pierdas aquí la sección completa.





Audio

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Prosigue su discurso indicando que "no sabía donde llevarlos a comer, entramos en un bar y uno de mis sobrinos tenía gastroenteritis. Les pedí lo que había y, cuando llega el momento del postre, tomaron manzana. Mi hijo me dijo: ¡Bien mamá! Comeremos semillita, y así tendrás otro niño".

Por último, cerramos la sección con Emma. Su niño subió al ascensor y le hizo una pregunta a su vecina, a Paquita: "Paquita, ¿tú planchas? Pues pásatela por la cara, porque te has dejado varias arrugas. Y así tiene varias. A mí me ha hecho alguna de esas".

Los juguetes imprescindibles de nuestros 'fósforos' en su niñez: Scalextric, recortables o el Risk

No es la primera vez que hablamos sobre la infancia. Un ejemplo de ello es lo que nos contaba Ángel. Este 'fósforo' tuvo muchos juguetes de niño y le dedicó mucho tiempo a los tapones. Puedes volver a escuchar la sección íntegra aquí.

Audio





"Yo les cortaba el corcho y después los pintaba de los colores de los equipos de fútbol. Tenía mi propia Liga. El balón era un botón. Yo tenía mis equipos de siete jugadores y yo hacía mis propias Ligas en el suelo. Me lo pasaba bomba". Ahora tiene tres hijos, pero solamente a uno le gusta el fútbol y "ya es moderno. Tiene más de 20 años".