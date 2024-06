Van en familia a celebrar sus bodas de oro a un bar y alucinan por lo que hay al llegar: "Impresionante"

Diversión y risas aseguradas. Son dos ingredientes que nunca faltan en nuestra 'hora de los fósforos'. En esta ocasión, les preguntamos a nuestros oyentes sobre las sorpresas que han recibido de sus hijos... en un momento que no esperaban.

Isabel es la primera 'fósfora' que comparte su historia. Cuenta que ha estado siempre trabajando y siempre tenía esa cosilla de que no iba nunca con sus hijas al parque. A los 60 años, le hicieron una fiesta y le escribieron una carta muy especial.

En ella, ponía que era una mujer valiente. Prosigue la misiva con las siguientes palabras, muy bonitas, por cierto. "Tuviste que sacrificar muchas cosas. Trabajabas sin parar con una sonrisa en los labios. Ahora somos mayores y vemos el sacrificio tan grande que hiciste. Para nosotros, los momentos que compartimos fueron suficientes y muy satisfactorios. Nos pones la vida fácil con tu ayuda".

Ahora, pasa mucho tiempo con sus nietas. Ya se ha jubilado y tiene la alegría de que viven en el mismo sitio que ella. Va a las fiestas del colegio y a todo porque "no ha vuelto a pensar en esa pena que yo tenía", relata Isabel en 'Herrera en COPE'.





Carmen explica que su marido y ella hicieron 50 años de casados en febrero. Pensaban que se iban a comer con sus hijos y, al llegar al restaurante, estaba toda la familia. "Os podéis imaginar la emoción. Fue algo impresionante. Nos prepararon hasta un photocall. Música. Nos regalaron un cruceroy hemos tenido la mala suerte de que mi marido enfermó y lo hemos tenido que posponer para otra ocasión".

"Me recopilaron todas las fotos familiares"

Hablamos con María, otra de nuestras oyentes fieles que asegura que su marido cumplió 65 años y ella 60. Entonces, para el cumpleaños de su marido, le montaron una fiesta. Su hijo se encargó de todo. Fue muy emotivo.

Después de la comida, les hizo entrar en el comedor y había preparado un CD con fotos de la infancia y la boda. Al final, hizo un montaje con ellos en Nueva York. Y al final les comunicó que se iban a ir todos juntos a esta gran ciudad. Para ellos fue como una película. Les hizo mucha ilusión y no es para menos. No te pierdas aquí la sección completa.

¿Y qué sorpresa recibió Isabel? Responde que tiene unas hijas maravillosas que le han hecho varios regalos. De hecho, recuerda con especial cariño por sus 65. "Y yo sin enterarme. Me recopilaron todas las fotos familiares y me hicieron un álbum increíble de mi vida. Ahora he cumplido 50 años de matrimonio y nos regalaron una placa plateada muy bonita con unas flores. Y un viaje".

También pasa por 'la hora de los fósforos' un oyente que se llama Ángel. Recibió tres sorpresas. No se esperaba ninguna. Una comida impresionante en un restaurante con sus hijos y su mujer. Allí, se encontró a todos sus familiares. Cuando llegaron los postres, su hija sacó una caja cuadrada con un regalo.

Al abrirlo, "aparece una gorra marinera preciosa con unos bordados en oro. Interiormente, me quedé helado. Todos aplaudían y me decían que me la pusiera. Me sacaron fotos". Le invitaron a quitarse la gorra y, dentro, les notificaban que tenían un viaje que disfrutar con su mujer por el mar Egeo. Una maravilla que recuerda con especial cariño. Para él, la tercera sorpresa fue la mejor.

Por último, un oyente cuenta que el pasado fin de año fueron a Nueva York con sus hijos. Algo que le causó mucha felicidad.