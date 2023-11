No va a trabajar y la llamada que recibe de su jefe horas después le deja con esta cara: "Terrible"

¿Alguna vez has faltado al trabajar por estar enfermo? El protagonista de esta historia no acudió a su puesto de trabajo en una ferretería un viernes cualquiera y horas más tarde recibió una llamada de su supervisor que le dejó realmente sorprendido. Descubre qué ocurrió escuchando el siguiente audio.

En este caso, no ha sido el protagonista el que ha narrado las historia, sino Juan, el encargado del negocio. Este fósforo ha explicado en 'Herrera en COPE' que trabaja en una empresa pequeña en la que son tres: su jefe, el repartidor y él mismo, que es el encargado. Un viernes, el segundo de ellos llamó diciendo que se encontraba muy mal y que no iba a poder acudir a su puesto de trabajo.

Pese a no ser la primera vez que ocurría en las últimas semanas, tanto Juan como el jefe se lo creyeron y les dio pena escucharle tan indispuesto. "El viernes por la tarde no me lo quitaba de la cabeza, digo que pena, le voy a pegar un telefonazo", explica Juan a Alberto Herrera.

"No había conocido mi teléfono, y me dijo, "¿qué pasa? Que estoy aquí en un parque de atracciones, en Isla Fantasía". La cara que se me quedó fue alucinante, el jefe se dio cuenta y vino y me preguntó que me pasaba. La que le calló fue terrible", ha detallado este oyente.

El arte del escaqueo

Manuel ha sido otro fósforo que ha llamado para contar su historia. Él esdetective privado en Málaga y ha narrado la pillada más "significativa" que ha llevado a cabo. Todo ocurrió el año en el que España ganó el Mundial de fútbol en Sudáfrica, cuando cuatro trabajadores se dieron de baja a la vez casualmente.

Sin embargo, no era casualidad: "La sorpresa fue que utilicé las redes sociales, vi que estaban hablando mucho del Mundial y los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo en los días que estaban de baja con la vuvuzela y todos pintados".

Pillado por una cámara de televisión

Por su parte, Inmaculada ha explicado cómo pillaron a uno de sus compañeros de trabajo gracias a una cámara de televisión. El compañero en cuestión es aficionado al esquí, vio que iba a hacer buen tiempo en la estación y se cogió la baja un día cualquiera a mitad de semana para irse a esquiar.

Imagen de una cámara de televisión en un campo de fútbol. CORDONPRESS

Lo que no se esperaba es que un equipo de televisión estuviera en las pistas haciendo un reportaje y que le grabaran pasando de fondo. No llegaron a despedirle, pero se llevó una buena reprimenda, según explica esta oyente en 'Herrera en COPE'.

Finge la muerte de su madre

Otro de los oyentes, Francisco, ha narrado una situación realmente sorprendente. "Trabajo en un hotel en Málaga, y un día llegar un compañero diciéndome que su madre se ha muerto". En ese momento, aparte de la delicada situación, le dieron los cinco días que le correspondían.

Sin embargo, tan solo dos semanas más tarde, otro compañero asegura haber visto a la madre en su pueblo. "Efectivamente, no se había muerto la madre y no era la primera vez que lo hacía", ha añadido Francisco. Escucha las anécdotas, al completo, en el siguiente audio.

