El oyente al que el disfraz de Darth Vader hizo que se pasara al lado oscuro

Sara Cruz de Tenerife ya tiene a su reina del Carnaval. Sara Cruz es la elegida. Lució la fantasía "Sentir" del diseñador Sedomir Rodríguez, que repite el galardón de 2019.

Con el Carnaval de telón de fondo, este jueves le hemos preguntado a los oyentes de Herrera por sus disfraces más icónicos. Entre todas las llamadas ha destacado la de José Antonio. Según ha dicho, en Zaragoza impera la costumbre de salir a correr en Nochevieja cerca de cinco kilómetros, pero los 'runners' tienen que salir disfrazados.

José Antonio no se lo pensó y se caracterizó de Darth Vader, el personaje central de la mítica saga de 'Star Wars'. Para lucir como el malvado ideado por el director George Lucas, el fósforo se puso una suerte de casco de moto integral, pero le "venía bastante pequeño y era hermético".

Además, llevaba unas gafas que estaban hechas mediante un "plástico que no transpiraba nada", así que José Antonio al cabo de un rato empezó a sudar.

"Eso se empezó a empañar y qué pasó. Pues que me perdí la carrera. Me fui a otra calle, no me mataron los coches de casualidad", ha recordado con gracia.

Al final, se pudo sacar el casco con la ayuda de otro hombre y hacer la carrera, pero esta vez con el casco en la mano. Gracias al humor del oyente, el lado oscuro no sucumbió a la ira y la rabia.