El objeto que acompañó a un oyente de Carlos Herrera en el parto de su mujer: "Se lo trajo de casa"

Este lunes, en 'la hora de los fósforos' hemos conocido historias muy particulares de partos. Y de experiencias un tanto incómodas que protagonizan los padres. Una oyente de Carlos Herrera ha contado cuál fue el objeto que se llevó su marido al hospital mientras estaba dilatando. ¿Quieres descubrir cuál fue? No te lo pierdas en el audio que tienes disponible a continuación.

Más allá de este desternillante relato, hemos descubierto anécdotas muy sorprendentes de los fósforos en esta situación. Es el caso de José, que ha contado que "hace 2 años tuvimos a nuestro niño y fue todo mal. A mi mujer le dieron las contracciones, salimos con las maletas y voy corriendo cuando aparco. Me dejé las maletas en el coche, tuve que ir a buscarlas".

Además, añadía que a su mujer ya le habían hecho la PCR y que cuando llegó su turnó empezó a sangrar. "Yo estaba muy nervioso. Hablaba mucho y conté chistes. Le decía cualquier cosa al médico. El parto de mi hijo duró 35 minutos y yo creo que de la vergüenza que pasó mi mujer", cuenta este oyente en 'la hora de los fósforos'.

"Al final salió todo bien y mi hija está preciosa"

Otro fósforo, llamado Amable, ha asegurado que el parto de su mujer coincidió con el mundial de Corea.

"Mi mujer había tenido varias falsas alarmas. En octavos de final, jugaba España y justo le dieron contracciones. Empezó el partido y ella no dilataba. Llegó el segundo tiempo, y justo me llaman. Y en la sala de al lado, tenían el partido los enfermeros y los médicos. Y cada parada de Casillas, yo que miraba. Y me decían y tú a qué estás... y al final salió todo bien. Y mi hija está preciosa. Ya tiene 21 años". Escucha aquí la sección al completo de 'la hora de los fósforos'.

Lo que le ocurría a Juana en su parto también es muy curioso. "Salió el celador a buscar a mi marido, y no aparecía. Estaba en la habitación. Se metió para dentro y me dijo que el marido no estaba fuera... claro, es que no sabía que estaba pariendo", decía provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Y, por último, charlamos con Fran. Intentó por todos los medios animar a su mujer en esa situación.

"Me dice la matrona, agárrele fuerte de la mano. Yo quería verlo. Era tal en la posición que yo me puse y el ánimo que yo tenía... Me pidió la matrona que se apartase. Y no se mueva de ahí. Y una vez salió, eso fue un show", explica.

