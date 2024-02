El motivo por el que una oyente de Carlos Herrera no verá jamás 'La sociedad de la nieve' tras los Goya

En esta ocasión, preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre las películas que se presentaron a los Goya: ¿cuál le gusta especialmente? ¿qué film cree que debería haber optado al premio y no ha aparecido?

Javier, uno de nuestros oyentes, afirma que ha visto gran parte de las películas. "La de 'cerrar los ojos' me parece buenísima. El cine antiguo se disfruta y la recomiendo. Y luego me impactó bastante la de Malena Alterio, 'Que nadie duerma'. Me gustó muchísimo. Sobre todo, el personaje de Malena. Un Goya merecidísimo".

Ismael, por otra parte, ha indicado que 'La sociedad de la nieve' tiene una fotografía increíble. "No quiero desprestigiar 'Viven', pero esta parece mucha más real". Otra película, como '20.000 abejas', le pareció lenta.





Victoria, otra 'fósfora', ante todo ha querido decir que se decanta por 'Chinas' por las interpretaciones y muy bien recreado el tema de "la integración. Sobre todo, de esta generación nueva de mujeres que ha nacido en España. Os la recomiendo mucho. Es estupenda".

¿Y qué película nos recomienda Maribel de los Goya? Responde, al comienzo de su intervención, que 'La Sociedad de la Nieve' no la va a ver porque tiene un familiar trabajando en aviación. No te pierdas aquí la sección completa.

"No podría soportarlo. También me gustaría que decir que, muchas veces, acaparan las películas todos los premios. Parece como que todas las demás no valen", cuenta. Concluye su paso por 'la hora de los fósforos' indicando que va a reivindicar 'Te estoy amando locamente'. Le parece una película "fresca, identificado con la época y me parece que no ha sido justamente tratada. Creo que le han dado un Goya a la canción. La película la tienen que ver las nuevas generaciones".

'La Sociedad de la Nieve' arrasó en los Goya: se lleva 12 estatuas, incluyendo Mejor Película

Nuestros 'fósforos' han querido contarnos con qué películas se quedan de los Goya. Pero de lo que no cabe duda es de que 'La sociedad de la nieve' arrasó en la gran fiesta del cine español.

El filme de Bayona sobre la tragedia aérea de los Andes de 1972, también nominado a los Óscar, ha obtenido también los premios al mejor montaje, dirección de fotografía, dirección de arte, dirección de producción, música original, sonido, vestuario, efectos especiales, maquillaje y peluquería.





Además,Matias Recalt, que interpretó el papel de Roberto Canessa en la película, se ha llevado el premio al mejor actor revelación, en una noche redonda para una película que ha sido un absoluto éxito tanto en el cine como en la plataforma Netflix. Un dominio incontestable.

Otra película que dio que hablar '20.000 especies de abejas', de Estibaliz Urresola, otra figura destacada que también se llevó el premio a 'Mejor guion original' y 'Mejor dirección novel'. Junto a ello, esta película también ganó la estatuilla por mejor actriz de reparto (Ane Gabarain).

En cuanto a los mejores actores y actrices protagonistas, el papel de David Verdaguer, por Eugenio en 'Saben aquell', y el de Malena Alterio, por Lucía en 'Que nadie duerma' fueron los premiados.

Consulta aquí la lista completa de premios

La lista completa de premios :

Mejor actor de reparto: José Coronado, por Cerrar los ojos

José Coronado, por Cerrar los ojos Mejor canción original: Yo solo quiero amor, de Rigoberta Bandini (Te estoy amando locamente)

Yo solo quiero amor, de Rigoberta Bandini (Te estoy amando locamente) Mejor diseño de vestuario: La sociedad de la nieve

La sociedad de la nieve Mejores efectos especiales: La sociedad de la nieve

La sociedad de la nieve Mejor maquillaje y peluquería: La sociedad de la nieve

La sociedad de la nieve Mejor actor revelación: Matías Recalt (La sociedad de la nieve)

Matías Recalt (La sociedad de la nieve) Mejor montaje: La sociedad de la nieve

La sociedad de la nieve Mejor dirección de fotografía: La sociedad de la nieve

La sociedad de la nieve Mejor sonido: La sociedad de la nieve

La sociedad de la nieve Mejor dirección de arte: La sociedad de la nieve

La sociedad de la nieve Mejor dirección de producción: La sociedad de la nieve

La sociedad de la nieve Mejor música original: La sociedad de la nieve

La sociedad de la nieve Goya de honor: Juan Mariné

Juan Mariné Mejor película de animación: Robot Dreams

Robot Dreams Mejor película documental: Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias

Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias Mejor cortometraje de ficción: Aunque es de noche

Aunque es de noche Mejor cortometraje de animación: To bird or not to bird

To bird or not to bird Mejor cortometraje documental: Ava

Ava Mejor dirección novel: Estibaliz Urresola Solaguren (20.000 especies de abejas)

Estibaliz Urresola Solaguren (20.000 especies de abejas) Goya Internacional: Sigourney Weaver

Sigourney Weaver Mejor actriz revelación: Janet Novás (O corno)

Janet Novás (O corno) Mejor película iberoamericana: La memoria infinita (Chile)

La memoria infinita (Chile) Mejor película europea: Anatomía de una caída (Francia)

Anatomía de una caída (Francia) Mejor actriz de reparto: Ane Gabarain (20.000 especies de abejas)

Ane Gabarain (20.000 especies de abejas) Mejor guion adaptado: Pablo Berger, por Robot Dreams

Pablo Berger, por Robot Dreams Mejor guion original: Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas

Estibaliz Urresola, por 20.000 especies de abejas Mejor actor protagonista: David Verdaguer (Saben aquell)

David Verdaguer (Saben aquell) Mejor actriz protagonista: Malena Alterio (Que nadie duerma)

Malena Alterio (Que nadie duerma) Mejor dirección: Juan Antonio Bayona (La sociedad de la nieve)

Juan Antonio Bayona (La sociedad de la nieve) Mejor película: La sociedad de la nieve