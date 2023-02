El motivo por el que un joven abandona a sus padres y se va vivir con los abuelos: “No lo soporta”

“Arregla la habitación”, “no dejes la ropa tirada por el suelo”, “guarda las zapatillas en su sitio” y la tradicional “como no lo hagas”… Son algunas de las frases que escuchamos de nuestras madres cuando tenemos nuestra habitación con cierto desorden y no hay manera de encontrar nada de lo que necesitamos.

Siempre hablamos del orden y el desorden, en nuestra mente aparece la imagen de niños pequeños o adolescentes que no pierden un minuto en mantener cierto equilibrio en su casa y no se monten las riñas que el no hacerlo implica con sus padres.

Hace unos años se colaba en nuestraa casa una japonesa llamada Marie Kondo que nos instaba y nos repetía una y otra vez lo importante y necesario que es mantener el orden en nuestros hogares para nuestras vidas. Lo había a través de un serie reality ‘A ordenar con Marie Kondo’ y de unos libros con los que alcanzó gran fama.





Pues bien, esta semana conocíamos la noticia de que Marie Kondo se ha rendido, ya no puede mantener el orden en su casa como tanto nos insistía. El motivo, que tiene tres niños que ocupan todo su tiempo y apenas puede arreglar el hogar y porque, como ella misma ha dicho, “lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa”.

El nieto que abandona a sus padres para irse a vivir con sus abuelos

Hablábamos del orden y de los niños y adolescentes, pero alguna vez os habéis preguntado qué pasaría si fueran los padres los desordenados.

Pues bien, una oyente de Carlos Herrera tiene la respuesta y un ejemplo de ello. Se llama Eva y nos cuenta que su hija, de 35 años, casada y con dos hijos era “un desastre desde joven” y por lo que detalla a continuación parece que el paso del tiempo no le ha hecho cambiar nada.

Tanto es así que, como confiesa Eva “mi nieto de 13 años se ha ido de casa y está viviendo con nosotros porque dice que no soporta el desastre que hay”. Y si esto nos asombra todavía hay más, porque como sigue contando esta fósfora, “mi otro nieto también se quiere ir de casa pero, claro, tiene 8 años”.

María y su “lucha diaria” con sus tres hijos

Marie Kondo no es la única que tiene que terciar con sus hijos, algo parecido le ocurre a esta otra oyente que, al igual que la japonesa, tiene tres hijos.

Como le dice María al Herrera “pensé que uno de mis hijos me saldría más ordenado que el otro, pero no”. Y tras explicar cómo tienen su habitación, concluye “es una lucha diaria y al final acabamos a gritos”.