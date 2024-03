El invento de un oyente de Carlos Herrera que puede salvar muchas vidas en caso de accidente: "Llamada"

Nuestros 'fósforos' nos cuentan qué ideas han tenido y si las han patentado. La historia de la pareja de José es muy interesante y podría salvar muchas vidas. ¿Quieres saber de qué se trata? Descúbrelo aquí.

"Ha tenido una idea para incorporar un chip a los cascos de motoristas, de trabajo, patines, en el que se irán incluidos los datos médicos de las personas que llevan ese casco. Además, ante un accidente, a través de bluetooth, pues haría una llamada a los servicios de asistencia y podría salvarnos la vida en cualquier momento", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Y, los servicios médicos, en cuanto llegan, "podrían ver nuestras patologías y conseguir la asistencia lo más rápido posible. Está ya registrado en patentes y marcas. Todo el proceso se está llevando a cabo a través de la fábrica de inventos y desde aquí también quisiera darles las gracias".

Juan Carlos es otro oyente que, en su caso, está en una empresa agrícola gallega donde plantan esponjas vegetales. Con eso, asegura, "obtuvimos una patente europea, en Canadá y en China de estropajos de cocina libres de plásticos". Eso les ha llevado, ni más ni menos, que 12 años de trabajo hasta desarrollar adecuadamente el producto para que fuese "el mejor del mundo".

Antonio explica a Alberto Herrera que inventó un "sistema de protección a objetos de los aviones. Es un sistema que, desde el avión, apretando un botón se abre y se cierra cuando el avión despega para que no entren objetos. Y cuando llega a una altura determinada, hay seguridad. Y cuando aterriza lo mismo. Ese sistema lo mandé al registro de patentes, pero me exigían un proyecto de ingeniería".

Otro oyente, llamado Carlos, es farmacéutico. Afirma que durante la pandemia vieron que "los pacientes que estaban mucho tiempo en la UCI luego tenían problemas en tráquea. Inventamos un tubo y, en vez de inflar el balón que había en su interior con aire normal, le pusimos una espuma viscoelástica dentro. Y se adapta con facilidad, quedándose totalmente contra las paredes de la tráquea, evitando disfonía". Han hecho un estudio con 10 cerdos, y los resultados están siendo muy buenos.

Más testimonios. Santiago indica que llama desde Zaragoza y, hace unos 10 años, creía haber dado con el invento del siglo. "Quería patentar mi fecha de nacimiento. Me hacía mucha gracia: era el 11 del 8 del 68. Creía que me iba a hacer de oro. Y nada. Me salió rana y grande. Llamé a la oficina de patentes y me dijeron que no todo se podía patentar porque eran como bienes inmateriales. Me desinflé como un globo, pero yo me quedo contento con mi fecha de nacimiento".

El invento que nos ha contado Pedro, de Getafe, fue español. Concretamente, unos catalanes, hace 12 años, ganaron un premio por ello. Es un sistema de ahorro y energía en el que "el agua no sale hasta que está caliente. Lo que hace es retener el agua, aprietas el botón y no sale el agua hasta que coja la temperatura que tú quieres". Ahora lo están retomando, según cuenta Pedro. "El proceso se está llevando a cabo de nuevo y ya os contaré", indica.

Por último, la hija de Ana ha inventado una doble taza testada para las cafeteras. Tiene una cabida para un café con leche y, al darle la vuelta, tiene para un café solo, un chupito o lo que quiera.