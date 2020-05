Los ‘fósforos’ se van de camping estas vacaciones

El verano está a la vuelta de la esquina y con muchas incógnitas todavía por resolver por la crisis del coronavirus. No obstante ya hay quienes están planificando sus días de vacaciones, como es el caso de los 'fósforos' de 'Hererra en COPE' que este año optan por irse de camping.

Además, hay que tener en cuenta que en España han aumentado las reservas en los campings un 60%.

Esther, todavía no he reservado en un camping porque dice que "tengo todavía un poco de recelo, de asistir a sitios donde haya mucha gente. Pero también tengo que decir que no suelo hacerlo con antelación y no me gusta ir a sitios masificados, me gusta ir por el norte del país. Hasta esta semana no he sabido siquiera cuando iba a tener mis vacaciones. Pero bueno, yo ya tengo preparada mi caravana y nos iremos de viaje toda la familia".

Juan, nos cuenta que "llevo muchos años yendo a un camping naturista en un paraje natural y de maravilla".

Marisa ha recordado una acamapda de hace unos años en El Saler, Valencia, en el mes de septiembre. "El mar estaba bravío, lo montamos todo, cuando de repente empieza a llover de tal manera que el agua nos llevaba la tienda al mar. Con las mismas tuvimos que desmontar todo y regresar a casa".

Manuel también tiene previsto ir a un camping y está "‘tuneando’ un monovolumen para podernos ir de acampada este año, como si de una caravana se tratara. Me gusta viajar, conducir también".

Mariló, ha estadotres veces en un camping crca de Venecia " y repetimos siempre que podemos. Allí tienen cabañas, lo que se llama habitaciones superiores tipo containner y tienen de todo, como si fuera un hotel de lujo pero con un precio bastante asequible: 10 euros la noche. Además está abierto en invierno y en verano".

Pedro todavía no ha reservado pero sí ha hecho muchos viajes a campings y ahora con el tema del coronavirus dice que "preferimos un camping a un hotel. Siempre he ido con mis padres de pequeño a campings y tengo muy buenos recuerdos".

Rafael tiene reservado 15 días en un camping, que todavía no se los han dado por el coronaviurs, pero "lo tengo pagado y todo aunque me han dicho que con esto del coronavirus no van a abrir todavía pero que me lo guardan. Yo voy al camping con autocaravana, en España los mejores están en la Costa Brava lo que pasa es que son muy caros"

Y por último, María José que suele hacer cada verano el Camino de Santiago este año ha decidido viajar con la atucoravana por Europa.