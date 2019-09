La 'fósfora' abstemia que acabó “en la bañera queriéndole dar de comer a los elefantes"

¿Has aparecido en algún sitio indebido después de una copa de más? ¿Cómo fue el momento? ¿Te sueles encontrar indispuesto cuando tomas alcohol? Este miércoles los 'fósforos' de 'Herrera en COPE' han recordado algunas de sus fiestas más celebres.

Entre todas las llamadas ha destacado la de Mari Ángeles. Si bien no suele beber más que agua o tónica, un año su padre la animó a tomar unas copas de champán después de cenar. “Me decía que no me iba a pasar nada” porque había cenado con contundencia, ha recordado.

ESCUCHA AQUÍ A TODOS LOS 'FÓSFOROS'

Sin embargo, cuando se fue a la cama le empezó a dar todo vueltas. Tal fue su estado de mareo que se vio obligada a salir del cuarto y bajar las escaleras. Y hasta aquí el relato porque lo único que recuerda es a un grupo de segadores abanicándola porque se había caído en unos matorrales. Lo peor es que estaba en bragas.

La segunda vez que se embriagó fue después de una cena con su marido y unos amigos. De esa ocasión solo recuerda que acabó “en la bañera diciendo que quería darle de comer a los elefantes del Parque de la Ciudadela”.