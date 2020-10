El diferente significado del verbo coger en Argentina y en España que ruborizó a un oyente

Todo el mundo sabe que los idiomas son difíciles, pues aprender una lengua nueva no es sencillo y no siempre se puede hablar con el mejor acento. Pero muchos aspectos de nuestra vida nos exigen desarrollar ciertas habilidades para estar preparados y enfrentarnos al mundo real. En este sentido, aprender un nuevo idioma es de vital importancia para ser competentes, especialmente en el plano laboral.

Por eso, este martes le hemos preguntado a los oyentes de Carlos Herrera cómo y dónde han aprendido a hablar español. Entre todas las llamadas ha destacado la de José Alberto, un oyente de nacionalidad argentina, aunque residente en Las Palmas

“Emigré a Las Palmas en el año 88 y lo primero que me encontré fue la sorpresa de mucho léxico canario. Vamos a comer papas con mojo y ese tipo de cosas que me tenían descolocado. No sabía qué pensar”, ha relatado el oyente. “Me dice una señora en una parada de guagua, que es como se le llama al típico autobús de Canarias: '¿Va usted a coger la guagua?' -'Si se deja'", respondió él.

Y es que, el significado del verbo coger en Argentina es diferente que en España, pues se refiere al acto sexual. “Me extrañó mucho”, ha señalado el 'fósforo'.

Carlos Herrera ha relatado una anécdota con el periodista tristemente fallecido José Mari Calleja como protagonista en Buenos Aires. Iba a comprar una camiseta de la Selección Argentina y José Mari le dijo a la dependienta: “¿Ustedes cogen en dólares?” “La tendera se doblaba” de la risa, ha dicho Herrera.

Lo cierto es que la conversación es fundamental para aprender nuevos idiomas ya que pone en práctica todo lo aprendido, desde el léxico a la gramática, pasando por la pronunciación. Los expertos dicen que con una hora de conversación basta para aprender lo mismo que con cinco horas de clase o 10 horas por tu cuenta. Y es que, conversar es un proceso complejo que involucra escuchar a la otra persona que habla, entender lo que dice, planear la respuesta en tu mente y después expresarla de forma oral.