Deja a sus hijos al cuidado de los abuelos y este es el plan que improvisa: "No me apetecía"

Hablamos de técnicas de relajación con nuestros 'fósforos'. ¿Qué métodos emplean? ¿Les sirven? Rafa, al comienzo de su intervención, nos cuenta desde Málaga que se relaja "en bicicleta. Mi niño tiene 29 años y yo llevo el mismo tiempo. Tengo seis hijos en total. Imagínate".

Este oyente asegura en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que sale a pasear. Tiene una bicicleta de carretera y le da igual que llueva o no.

María Jesús, por otro lado, afirma que se encuentra de vacaciones en un pueblo de Cuenca. Mientras, hace guardias en un centro de salud y va y viene. Antes que nada, ha dicho que no es una persona con carácter, aunque "hay circunstancias de la vida que te lo sacan".

Es mamá de gemelos, los primeros meses estaba a tope y un día vinieron de sorpresa sus padres para encargarse de ellos. "En ese momento, me acuerdo que bajé de tarde. No me apetecía hacer nada. Cogí el metro, me senté en el vagón, y me hice la línea hasta el final. Lo hice dos veces. La sensación fue de estar sentada, ser una total desconocida y que nadie me llame".





¿Y cómo se relaja Trini? Ella se encuentra en Andalucía pasando unos días. Pero, más allá de eso, argumenta que lleva unos años practicando yoga. "Ahí hay unas técnicas de relajación que son muy buenas. Me sirve practicar la aceptación de la situación, del momento, porque hay cosas que se nos escapan. Yo hago todo lo que está en mi mano y, una vez que lo hago, el resultado no depende de mí".

"Si yo logro visualizar eso, me quedo dormidito como un bebé"

María también ha querido contar su historia en 'Herrera en COPE'. Ha dado la enhorabuena por el programa. E inmediatamente después, afirma que no es una persona de estresarse mucho. "Para mí lo mejor era limpiar la cocina cuando mis hijos me molestaban. Ahora lo hago con mis nietos. Otros días limpio los muñecos de cuando mis hijos eran pequeños. Odio los gritos, odio las regañinas. Espero a que se vayan. Respiro hondo y entonces digo Mari Carmen, súbete las mangas de la chaqueta y empiezo a limpiar".

Más oyentes. Carlos tiene un método para relajarse: "A mí me va muy bien para dormir, es recordar un buen momento de la vida. Un momento que te haya hecho feliz. Además, en verano voy a una playa en Elche y cuando me vuelvo al caer la tarde... desde lo más alto de una cala me despido del día. Si yo logro visualizar eso, me relajo o me quedo dormidito como un bebé". Escucha la sección completa en el siguiente audio.

Audio





Por último, Juan afirma que nos llama desde la mejor zona de España, Almería. "Han salido todas las procesiones. Yo soy un arquitecto jubilado, pero cuando trabajaba me relajaba hacer maquetas de cartulina. Tengo cerca de 40. Mi mujer estuvo a punto de divorciarse y tuve que guardarlas en una cochera de Roquetas. Parece un museo. Ahora estoy haciendo la maqueta de la mezquita de Córdoba. Así es como se relaja".