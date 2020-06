¿Cuáles son los planes de los ‘fósforos’ para este verano: playa o piscina?

Cuando poco a poco España se va desconfinando y las distintas Comunidades Autónomas van pasando de fase en fase, es hora de pensar en nuestras vacaciones de verano y decidir nuestro destino.

Y ahí está el dilema ¿qué preferimos: playa o piscina? Los ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ ya lo han decidido.

Es el caso de Marisa, que ha decidido que tras el confinamiento en el que "hemos comido demasiado", hemos decidido comprarno una para casa y así no nos tiene que ver nadie, porque ni operación bikini ni nada. "ha sido un desmadre total".

Alicia, que vive en las Palmas de Gran Canaria tiene frente a su casa una playa en la que no han puesto ningún tipo de medidas, como estamos en la fase 2 nos podemos bañar. Se trata de la Playa de Alcarbaneras, es una playa grande y enfrente se ve Fuerteventura.

Concesa, sin embargo, ni piscina ni playa. Ella veranea en un pueblo a 20 kilómetros de la provincia de Orense que tiene un río maravillosa en el que os cuenta que "allí me baño, me ducho, me lavo la cabeza, me lavo todo en el río".

Manuel disfruta dela playa de Valladolid.

Beatriz, vive en un pueblo de la Comunidad Valenciana en el interior y cuando empezamos con esta crisis del coronavirusle sijo a su pareja de comprar una piscina para casa "pero él me dijo que esperáramos y nos hemos quedado sin piscina porque se han agotado". Pero,Beatriz recordó que a su hija le regalaron una piscina el día de su Primera Comunión y la han recuperado.

María Luisa, tiene una piscina bastante grande en su casa que ya hen empezado a disfrutar, pero sn embargo a la playa tienen más difícil ir porque se está recuperando de una operación.

Manuel, nos llama desde Extremadura y de la Playa de Orellana La Vieja, "la primera playa de agua interior con bandera azul".

Santiago, de Almazora (Castellón), allí tienen una playa inmensa y en su urbanización tienenuna piscina una piscina. Para poder hacer uso de ella "hemos acordado enseguida que los menores son los que se tienen que bañar, vivimos en una urbanización de 10 bloques; los mayores también se tienen que bañar, pero sin aglomeraciones"

Por último, Lucía, nos cuenta una anécdota que le ocurrió en el año cuando veraneaba en la costa de Barcelona, con dos niños pequeños de 2 y 4 años. En la urbanización teníamos dos piscinas: una pequeña y otra grande. Y en la piscina pequeña, una señora mayor se limpiaba en ella.