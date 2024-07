Va a un chiringuito en Salou y este es el motivo por el que acaba yendo la policía: "Nos tuvo que..."

Llega el momento de hablar con nuestros 'fósforos'. En esta ocasión, hablamos sobre chiringuitos. ¿Cuáles son sus lugares favoritos para disfrutar de un tentempié o una bebida en verano? La primera oyente que nos cuenta su testimonio es Reyes. Asegura que, para ella, su chiringuito se encuentra en Chipiona. Se llama 'El Primo'. Se llama Manolo y el dueño del bar llama "primo" a todo el mundo. Por eso se llama así. "Todos los días tiene una tapa del día. Es estupendo y de toda la vida".

Fran es el siguiente 'fósforo' que relata que no suele ir mucho a la playa porque no le gusta. Pero, a veces, cuando no tiene más remedio... pues va. Fue a la playa en Salou, se metió en el chiringuito y vio a un amigo allí. "Me senté a tomar algo y nos acabamos juntando seis-siete. Las cubiteras ya por encima de la cabeza. A las 8 y media-9 de la noche la policía nos tuvo que sacar del chiringuito por los fuegos artificiales".

Foto de Archivo Alamy





Al día siguiente, volvió al chiringuito y ya no volvió a ver a su amigo. Dice que lo mismo le tiene un poco de manía por la que se montó.

¿Y qué le pasó a Carlos, un oyente de Toledo? Antes que nada, dice que la playa le gusta, aunque él es de quedarse en el chiringuito. El que más le gusta es uno que está en Sanlúcar de Barrameda. Allí, le han pasado muchas cosas. Hace poco, han estado por ahí sus padres e irá dentro de poco "para seguir dando guerra".

Inmediatamente después, nos llama Ana. Una 'fósfora' de manual. En su caso, habla de un chiringuito que no es el tradicional. Ella vive en Santander y su chiringuito favorito es el 'Buenas noches Santander'. Baja todos los días del año con su perro y termina allí tomando el café. "Estás ahí, recogido, embelesado, mirando el paisaje. En el norte tenemos este tipo de chiringuitos. Es una maravilla", relata.

"No tuve otra que darle una lata de sardinas al dueño del chiringuito"

Antonio explica que su chiringuito favorito está muy próximo a Estepona. Ha cambiado mucho con el paso del tiempo y allí tiene a muchos amigos. Llevan más de 20 años yendo y es "una armonía total. Un día, me presenté en la lonja de Estepona. Me llevé una caja de sardinas. Y no tuve otra que llevársela al dueño del chiringuito. No sabía qué hacer con él". Escucha aquí la sección completa. ¡No te lo pierdas!

Audio





Por otro lado, Jaime asegura que llama desde el norte de España. De hecho, es de Bilbao. Veranea en Aguiño y el mejor chiringuito del mundo se encuentra allí. Está a pie de playa con unas vistas maravillosas. "Es muy recomendado", cuenta en 'Herrera en COPE'.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hablamos también con José. Nos dice que su chiringuito es el de Chipiona. El mismo al que hacía referencia la primera llamada. "Te lo pasas de muerte. Yo tengo amigos allí y cuando se puede cuadrar, pues se ve. Y se cuadra".

Alejandro nos lleva hasta Almería. Tiene dos chiringuitos allí. "En uno de ellos, me he criado toda la vida. Eso es un paraíso. Está justo al lado de la playa de Cabo de Gata. Y es una maravilla. Se han rodado videoclips y todo. Es impresionante. Y la gastronomía, es increíble".