Va a un bar de Marbella, pide la cuenta, y alucina por lo que le dice su amigo a la camarera: "¿Sabe qué?"

Hay un rato en 'Herrera en COPE' en el que charlamos con nuestros oyentes. La conocida 'hora de los fósforos'. En este caso, les preguntamos sobre aquellas frases de cuñao que ha escuchado de manera recurrente. ¿Qué frase es la que está harto de escuchar?

José María es el primer oyente que nos cuenta que llama desde Sanxenxo. Dice que, un día, estaba comiendo con amigos en Marbella. Uno de ellos, al pedir la cuenta, le dijo a la camarera: "¿Sabe qué? Que quien la hace la paga". Claro, la cara de la empleada fue un poema.

Inmediatamente después, charlamos con Francisco. Asegura que él es el cuñao. Personificado. "Todos mis compañeros, siempre me llamaban el cuñao". Dice que, al comprarse un coche, hay que ir con una mentalidad abierta y "el último ejemplo es que, cuando fui con mi hija, que se iba a comprar un vehículo y cuando ya estaba para firmar, ahora le dije que no firmase".

¿El problema? Le dijo al empleado del concesionario que mirase una furgoneta en el ordenador si se le había quedado alguna sin vender por la pandemia. Y así fue.

Otra 'fósfora', llamada Estefanía, nos llama en su día libre. Trabaja en el aeropuerto de Barcelona. Su padre era madrileño, de Chamberí. Y tenía algunas frases interesantes. "Siempre tenía la costumbre de, que si me veía un poco estrafalaria, me decía que eso no se llevaba ni en el mango de los paraguas. Y luego, cuando le hacía enfadar me decía: 'vete a robar gallinas a los pollares'. De toda la vida", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

César llama desde Puertollano. Tiene muchas anécdotas en los bares. Asegura que, cuando va con su compañero en el camión y se toma un café, le dice al camarero 'dime que te debe'. Un comentario que ha desatado las risas de los colaboradores del programa.

Se suceden las llamadas, como la de este 'fósforo', que indica que su padre es el 'cuñao' personificado. "Cada vez que se va a despedir de alguien siempre dice: '¿Sabéis la diferencia que hay entre Dios y el diablo?'. Pues que al diablo se le ocurren ideas muy malas y a Dios muy buenas". No te pierdas aquí la sección al completo.

Nando también ha querido contarnos las frases de cuñao que más escucha. Dice que tiene tres cuñados. Pero uno de ellos, va especialmente de sobrado. No se puede ir de vacaciones a ningún lado. Por ejemplo, cuando dicen de ir de menú, asegura su cuñado que eso es "pobrear. Y nosotros, claro, que vamos de economía de subsistencia y cuando vamos a un hotel y hay un buffet, pues nos apañamos los bocadillos para luego. Y nos dice: ya estáis pobreando".

Seguimos hablando con Daniel, que asegura que su padre hay una frase muy típica de su padre. Cuando va a un tanatorio, "él siempre llega y dice, pues no veas tú, aquí se está de muerte. Y si va al restaurante, dice que los filetes están de muerte".

Por último, recogemos el testimonio de otra 'fósfora' llamada Antonia. Asegura que lleva los auriculares mientras camina. "Yo tengo un yerno que lo mataría, pero lo quiero muchísimo. Siempre dice: 'Hay, mi suegra favorita, cuánto la quiero'. Y yo le digo: 'Claro, pero si no tienes otra'".