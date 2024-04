Un arquitecto entrega una casa, la visita días después, y esto encuentra en el salón: "No he visto cosa igual"

En esta ocasión, charlamos con nuestros 'fósforos' sobre las cosas que tienen en casa y que no les gustan. Y que tienen, quizás por arrebatos. Es precisamente lo que le ocurrió a un oyente que es arquitecto y no podía creer lo que encontró al entrar a una casa que había pensado y construido él mismo. Escúchalo aquí.

Un vecino de Logroño abre un bar, hace caso a su hija con un postre y así sufre las consecuencias





En concreto, Jerónimo explica que, en uno de los inmuebles que hizo hace unos años, le dijo a los clientes que para él, esa vivienda era su obra, "por lo que las injerencias en el proyecto pueden llegar a cabrearme. Unos clientes me invitaron a tomar un aperitivo y me encontré una mesa de comedor tipo gipsy. Un auténtico despropósito".

Se tomó el aperitivo por compromiso y se despidió corriendo porque tenía un cabreo monumental. "Entiendo que una vivienda es un traje a medida, pero la he diseñado yo. La he imaginado yo en mi cabeza con los planos y las infografías. Y cuando me encuentro esto... en 12 años que llevo trabajando no he visto una cosa igual", concluye este oyente en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

¿Qué elemento hay en casa de Paqui y que le molesta? Nos indica que su marido, al que conoció cuando tenía 50 años, se le ocurrió traer una trona de Isabel la Católica de uno de sus viajes. Decidieron tener un bebé y él le dijo que tenía eso. "Cuando vi esa cosa tan horrorosa de madera.... le dije que a la niña yo no la sentaba ahí".

Al final, no la sentó. Pero todavía tiene esa trona en el salón. Otra 'fósfora', llamada Mónica, cuenta que en su vivienda tiene la guitarra de su marido. Que no la puede ni ver. "Empezó como elemento decorativo y no me gusta mucho. Aunque me encantan sus canciones".

"Mi mujer yo creo que se ha equivocado"

Por otra parte, Ángela argumenta que tiene una ducha de hidromasaje por capricho de su marido. "Salía por arriba los chorritos, con música, por un lado, por el otro. Me parece que con una mano cuento las veces que nos hemos duchado aquí y nos sobran dedos. Cabe uno y mal".

A todo esto, con el paso del tiempo, "las puertas son correderas. Se van desgastando. Y tenemos que quitar la hoja mecánica y colgarla otra vez".





Más oyentes. Hablamos con Miguel, que dice que está preocupado porque el tema le afecta de lleno. "Mi mujer yo creo que se ha equivocado. Todos los días va a comprar una funda nórdica y yo ya me pierdo. Hay colores normales, cosas que no son para nosotros y esto de las fundas es peor. Llega Navidad y pone cuadros de todos los colores. Verano, flores. Y así".

Tatiana dice que, en su caso, tiene moqueta en la habitación. Desde que se casó. "Y no hay manera de quitarlo. Mi marido dice que cuando se levanta tiene los pies calentitos. Es de color marrón. No me gusta". Escucha aquí la sección al completo. ¡No te lo pierdas!

Por último, recogemos el testimonio de Cristina. "Tengo una vecina que es un encanto. La que tienes para todo. En los cumpleaños, siempre se empeña en regalarme cosas. Me regaló una figura hortera del chino y, lo siguiente, una bata de andar por casa. Horrorosa. La primera vez que entra en mi casa y no ve la figurita me dijo que tenía que habérselo dicho. Mi marido me dijo que dejase la figurita en el mueble de la entrada. Si es ella, me pongo la bata, y pongo la figurita en la entrada".