Acompaña a su amigo a comprar un piso y esta es su técnica infalible para que bajen el precio: "Se asusta"

Este martes le hacemos a nuestros 'fósforos' las siguientes preguntas: ¿cómo son negociando? ¿Es bueno, es malo? ¿Ha pasado por alguna estafa gorda? Antonio, uno de nuestros oyentes, ha contado la técnica infalible que emplea para que amigos suyos logren comprarse un piso. Lo tienes disponible en el siguiente audio.

En concreto, asegura que "siempre me llevan de gancho cuando alguien quiere comprar un piso. Siempre digo que el que hemos visto antes me gusta más y es más barato. Entonces, el de la inmobiliaria se asusta. Yo suelo rascarme la cabeza para que el que quiere comprar el piso, hable".

José Luis ha explicado que no es mal negociante. Directamente, no negocia. "O compro, o no compro. Marrakech. Hace diez años. Íbamos un grupo de 10 personas. Todos los días, para todos los conceptos, se negociaba. Cinco taxistas estaban peleándose y, cuando llevábamos 20 minutos, le dije a mi cuñado que dejase de negociar por 20 céntimos. Así estuve cuatro días", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.





Por otro lado, Eluterio asegura que, en su caso, es bueno negociando. Aunque un día su madre casi 'le mata'. "Íbamos paseando por París y nos ofrecieron un llavero de la 'Torre Infiel'. Entré al regate y me dijo que con 20 euros me daba todos los llaveros. Mi mujer me dijo qué hacía con tantos".

Miguel dice que a veces es bueno negociando. Otras, no. Pero sobre todo, es peleón porque "estaba en un vuelo en Estados Unidos, iba a pasar un fin de semana en Nueva York. Leí que se jugaba la final de la costa este de la NBA. Llegué al hotel y pensé que sería un milagro encontrar entrada. Pregunté. Al día siguiente, me dijeron que sí había". Así, se fue andando hacia el Madison Square Garden y, cuando iba a entrar, quiso comprar un libro con todos los jugadores.





Colocó la entrada en la camisa y, mientras compra el ejemplar, la entrada desapareció. "Pregunté por seguridad del Madison Square Garden y me dijeron que si se la hubiese comprado directamente a ellos me habrían dado una copia. Busqué un teléfono, llamé, volví al sitio, pero me comentaron que faltaba la sección. Yo estaba desesperado". Al final, consiguió entrar.

Juan Antonio argumenta que son nefastos negociando tanto él como su mejor. Aunque dice que depende del estado emocional en el que se encuentren. "Hicimos un viaje en la India de mochileo durante 30 días. A las puertas del Tíbet, y tras muchísimos puestos turísticos, escuchamos a uno de los que vendían que nos decía 'más barato que en Mercadona'. Encontramos una señora, empezamos a regatear, la mujer entró en cólera. Mi esposa se enfadó también y al final consiguió unas pulseras. Luego nos dimos cuenta de que nos habíamos equivocado de modelo".

"Me dijo que no volviese", cuenta una 'fósfora' sobre un viaje que hizo a Túnez

Otra oyente llamada Estela dice que fue de viaje de novios y que llegaron a Túnez. Ella compra mucho y vio una chilaba que le encantó. El vendedor empezó a decirle precios y le regateó. "Me dio la chilaba y me metió un cenicero. Y me dijo que no volviese", cuenta provocando las risas de 'Herrera en COPE'.

Sebastián argumenta que, en su caso, su vida en Egipto durante una semana fue un regateo continuo. "Hasta para entrar en el baño tenía que regatear. Lo más increíble es que pude salir del país sin dar una sola propina. Creo que ha sido el único que ha podido sin salir de allí. Conseguí llegar a un centro comercial a España y, cuál fue mi sorpresa, que me puse a regatear y mi mujer se escondía". Escucha aquí la sección completa.

