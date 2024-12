Un vecino de Sevilla va con un amigo a un bar y se queda de piedra por lo que le dice al camarero: "Da vergüenza"

¿Qué cosas le dan vergüenza de su amigo, pero, a pesar de todo, le quiere? Que haga ruidos a comer sopa, o que haga el gesto de los Power Rangers, por ejemplo. Es el tema del día que proponemos a nuestros 'fósforos' en el 900.50.60.06.

Fran es el primer oyente que relata su caso. Tiene una anécdota muy divertida. "Yo soy el que da vergüenza. En Sevilla, la Cruzcampo es religión. Entonces, yo no bebo cerveza. Y cada vez que voy a un bar con él siempre pide: 4 cervezas y un tinto pa'l tonto. Porque a él le da mucho coraje que yo me pida un tinto y no beba cerveza. Siempre me deja por tonto en todos los sitios", le cuenta a Alberto Herrera.

La cerveza en botellín

Raúl explica que tiene un amigo que es como un hermano para él. Sin embargo, "el hombre está un poco confundido. Es republicano y comunista. Por mucho que le intente encauzar, no hay manera. Resalta mucho respecto al resto de amigos. Al final, le hemos dado por imposible".

"MI AMIGO ERA ASIDUO AL SIMPA; LE GUSTABA EL RIESGO"

La historia de Mario también es muy divertida. Mientras trabaja, nos habla del mejor amigo que tiene pero "es el mayor mamón que conozco. Es el típico que te invita a tomar algo y te toca salir corriendo. Era asiduo al simpa. Le gustaba el riesgo, no sé".

La más 'gorda' fue en 2008. Había una final en el Calderón y "me llamó a las 12 de la mañana para que fuésemos. A la que vamos, me dijo que no tenía entrada. Me vi en la puerta del estadio, todo lleno de Policía y simplemente nos tuvimos que esperar en la puerta. Al final, lo conseguimos". Este 'fósforo' no estaba cómodo con esa escena y "sus flatulencias también las comparte. Luego vale para todo, eh. El día de la boda lo elegí y nos pusimos a llorar".

Alamy Stock Photo Hermosa decoración de boda para fiesta.

¿Y qué le ocurrió a Enrique? Responde que su amigo es un poco escatológico. Es médico "y lo que más le gusta es, cuando estamos en una cola o pagando, pues las ventosidades. Cuando está todo lleno de gente, pues se tira un pedete. Encima, después, el tío después lo pregona. Qué poca vergüenza".

Jesús tiene un amigo desde niño "y siempre que llegamos a tomar una cerveza al bar, el tío siempre empieza a conversar gritando. Después, se bebe la primera... y te cuenta las cosas al oído. Como si fuese un secreto. Es una cosa que no me gusta nada. Es así continuamente". Prosigue su discurso indicando que esto que le pasa a su amigo "no tiene mucho sentido y sigo preguntándome por qué lo hace".

Por último, otro 'fósforo' acaba la sección indicando que "mi amigo viene de Canarias siempre. Hace la dieta intermitente y el tío va y me pide un plátano. Después de montar un festín de comida o cena".