Un vecino de Málaga viaja con su mujer a Holanda y lo que hacen los niños en plena calle le provoca un escalofrío: "Diferente"

En esta ocasión preguntamos a nuestros fósforos por tradiciones que se ha encontrado al visitar otros países que les hayan sorprendido o por aquellas que más extrañan a los extranjeros que visitan nuestro país.

El primer oyente en llamar ha sido Manuel. Explica que en los parques públicos de Bruselas era muy habitual ver personas mayores con carritos de bebés, en los que en lugar de niños llevaban perros. Desconoce por qué lo hacen, pero asegura que era muy común y le sorprendió mucho.

Pepe es otro fósforo que cuenta que tiene a sus dos hijos trabajando en Holanda y esta Navidad ha salido de España para ir a verles: "Este año no podían venir para Málaga y nos fuimos su madre, su tía y yo para allá.

Allí es completamente diferente. Con una máxima de dos grados salía uno abrigadísimo y veía a los críos hasta con pantalón. Uno de los días fuimos a la playa de La Haya y la anécdota eran los crios jugando en la arena de la playa con sus botas de agua y su pala".

Un recibimiento inesperado en tailandia

María José ha llamado a la radio para contar su viaje a Tailandia: "Le llamo desde Lorca, yo estuve en abril a Tailandia en un viaje en grupo. Cuando íbamos del aeropuerto al hotel nos dijo el guía que estaban celebrando fin de año. Era imposible andar por las calles, echándonos agua a cubos. Aparte hacen una pasta con polvos de talco y agua que te van echando por la cara y las manos. Me lo dijeron, pero no pensaba que era tanto".

TAILANDIA

Luis es un oyente procedente de Venezuela que llegó a España en 2016. Explica que se mudó a un pueblo de Figueras, en la frontera con Francia, y lo que más le sorprende es que "todo empieza a las 9 de la mañana, el colegio, el trabajo, etc. Y acostumbrado a que allí fuera todo 24 horas..."

vacaciones en irán o en la india

La siguiente fósfora que ha llamado es Esperanza, desde Aranda de Duero, que ha narrado su experiencia en un viaje internacional: "Yo estuve en Irán de vacaciones, fuimos a un restaurante y allí el menú parece siempre el mismo. Pedimos un pollo asado con su guarnición y no te ponen cuchillo, te ponen cuchara. Mirábamos el pollo y no sabíamos qué hacer. Estábamos pendientes de las mesas de al lado y no sabes la habilidad para deshacer un pollo con una cuchara".

Por su parte, Rafael ha recordado un viaje a la India en el que hubo tres cosas que le llamaron mucho la atención. La primera fue durante una excursión de pesca en la que vieron a una mujer que hizo sus necesidades en mitad del medio. En otra ocasión, yendo en el coche hacia el destino, le sorprendió la conducción y como en los cruces no hay semáforos ni nada.