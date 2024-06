¿Tienen nuestros 'fósforos', o sus hijos, amigos imaginarios?

Charlamos con nuestros 'fósforos' sobre los amigos imaginarios. ¿Tenían de niños? ¿Y sus hijos? Inma es la primera oyente que nos cuenta su caso. Explica que, de pequeña, no tenía un amigo imaginario. Tenía una clase entera porque le encantaba soñar que era profesora y jugar a ello. Se pasaba las horas 'dando clases'. No se lo contaba a nadie y ahora tiene a alguien imaginario con el que critica. Finalmente, por falta de capacidad no pudo ser docente. Estudió un módulo de comercio.

Alejandro es otro oyente que nos cuenta que "prácticamente no sabía que existía lo de los amigos imaginarios hasta que tuve a mi hija. Ella me hablaba de sus amigos de clase y especialmente de una. Se llamaba Carmen. Cuando acabó la guardería, yo buscaba a esta niña en la orla. No aparecía. Le pregunté a la profesora y me quedé a cuadros".