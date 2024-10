Va a un supermercado de Zaragoza y, al ir a pagar, se queda de piedra por lo que se encuentra: "Impresionante"

En esta ocasión, charlamos con nuestros 'fósforos' sobre el siguiente tema: ¿Cuál es su historia con el famoso? José Manuel es el primer oyente que, al comienzo de su intervención, relata que era conductor de vehículos de alquiler. Ha llevado a José Luis Perales, Manuel Carrasco y alguno más. Una noche terminaba una gala en Mairena de Alcor.

Allí, le llamaron para llevar a alguien a su domicilio.

Era Mariló Montero. A la 1 de la mañana iban en dirección al Rocío. "Fue muy amable, me invitó a tomar un café". Y la siguiente anécdota era en la recogida de Jean Renoir, que acudía a un programa de Canal Sur.

Iba por Sanlúcar de Barrameda. Le hacía mucha ilusión. Quiso pedirle un autógrafo. Su respuesta fue implacable. Le dijo un 'no, gracias'. Desde entonces, decidió no pedir más autógrafos.

"TENÍAMOS LA CÁMARA DE VÍDEO Y VIMOS AL FUTBOLISTA ROBERTO CARLOS EN EL AEROPUERTO"

Manuel, por otra parte, dice que él se encontró con Michael Jackson....¡por Zaragoza! Relata que es de Jerez pero vivía allí. Cuando fue a dar el concierto en el año 1996, fue a visitar un hipermercado. "Tengo la entrada firmada por él, me lo encontré. Había una avalancha de gente impresionante. Al salir de ahí, nos metimos a una tienda de música. Y quiso hacer bailar a todo el mundo allí".

Alamy Stock Photo Imagen de archivo de un supermercado

¿Y con qué famoso se encontró Pepe? Asegura, antes que nada, que le encanta la magia. En una sidrería de Avilés se enteró de que iba a ir Juan Tamariz. Reservó mesa al lado y estaba su ídolo y unas cuantas personas más. Luego, les sorprendió escanciando sidra. Una anécdota que jamás olvidará.

Pili se encontró con Sean Connery. Además, no fue de casualidad. Fue en su propia casa. Cuando vivía en Marbella, "llamada Malibú. Mi madre, que es costurera, le cosía a su señora. Un día, fui con ella a acompañarla. Y mientras mi madre le hacía los arreglos a ella....yo me quedé sentada en el salón. Y en unas escaleras, vi a un señor muy grande. Dije, 'madre mía'. Y dentro de su español, me pregunto por quién era".

Vio su casa y también una vitrina en la que tenía sus galardones. Sostuvo el Oscar que ganó en la mano. Hablamos también con Ángeles. En su caso, "venía de Ecuador con mi esposo y, en el aeropuerto de Madrid, vimos al futbolista Roberto Carlos. Teníamos la cámara de vídeo. Salimos contentos y con las maletas. Resulta que, con los nervios, no le habíamos dado al botón de grabar. Una pena".

Por último, una oyente llamada Leonor dice que "en Benicàssim, hace muchos años, una radio hacía conciertos en la playa. Ese año venía Miguel Bosé, Los Inhumanos... me senté en una mesa junto a Luis Miguel. Yo era súper jovencita".