El ingrediente que una oyente de Carlos Herrera añade a la ropa vieja y que potencia su sabor: "Le da un toque"

Nuestros 'fósforos', en esta ocasión, nos hablan sobre recetas de aprovechamiento que realizan entre fogones. ¿Cómo reviven alimentos que, se suponen, ya no sirven? ¿Son recetas que elaboran habitualmente?

Responde un oyente, llamado Miguel, que nos llama desde Barcelona y que cocina en casa. "Me encanta. En mi casa no hay sobras. Todo se recicla. Hago verduras con patatas, por ejemplo. Y hago cantidad suficiente para que sobre. Sin abusar del caldo, porque me gusta que salga concentrado".

El primer día, comen verduras. El segundo, aparta el caldo y la cebolla. Así, monta una ensaladilla rusa. "Y sale una ensaladilla exquisita. También le damos una tercera oportunidad porque, aún nos sobran verduras, judías y patatas, le añado soja, pimentón y un poco de orégano. Con ello, preparamos una sopa deliciosa".

Ana es la siguiente 'fósfora' que cuenta su caso. Su madre tenía una tienda y, un día, "se le ocurrió hacer una tortilla de patata con la patata hervida del día anterior. Nos dijo que era una tortilla de Brigitte Bardot. Una estrella de los años 60. Por cierto, yo la tortilla de patata siempre con cebolla".

"le añado huevo batido al final; le da el toque a la ropa vieja"

Otra oyente asegura que ella elabora una versión salada de tortilla con pan. Cree que es una receta de la posguerra, cuando la comida escaseaba. Dice que está muy buena y la elabora frecuentemente.

"Lleva huevo, pan, ajo y perejil. Se pone el pan a remojar. Se parte en laminitas, lo partes, y lo pones a remojo en leche caliente. Ahí le echas mucho ajo picado y perejil picado. Cuando ya está todo bien empapado, bates los huevos, echas todo y a la sartén. Y está deliciosa", explica.

TE PUEDE INTERESAR Va a la mili, se presenta voluntario como cocinero y así le afecta esta decisión 40 años después

¿Y cómo reutiliza Inma los alimentos? Dice que no es su caso, habla de su madre. Con las sobras de la carne del puchero y los garbanzos, su mamá hacía 'ropa vieja'. "Mi madre le echaba patatas fritas a cuadrados, huevo batido al final. Le da el toque".

Óscar, por otra parte, asegura que tiene una receta. Es con el pisto. "Yo, cuando hago el pisto castellano, si sobra... hago pasta y lo añado al pisto. Y le añado atún y huevo duro. Y queda espectacular".

Por último, una oyente indica que va guardando el caparazón del pollo, lo va congelando y "cuando tengo lo suficiente, hago la sopa".