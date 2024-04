Estos son los lugares que los 'fósforos', en sus municipios de origen, han descubierto con el tiempo

Javier es un oyente que ha comenzado la sección indicando que ha vivido 50 años en Sevilla. Cuando se jubiló, se marchó. Estudió Medicina y "durante dos años, pasaba por la calle San Luis, delante de la iglesia San Luis de los Franceses. Y ni la miraba. Una vez que me he marchado de Sevilla, pues me fui hasta esa iglesia. El que vaya, tiene que parar ahí".

Llega el momento de conocer a Juan Vicente, que nos llama para admirar las grutas de San José. Cerca de su pueblo, hay un pueblo que se llama Petrer. "Tiene un kilómetro y medio cuadrado de término municipal. Tiene una iglesia barroca de un conocido arquitecto, seis molinos de agua que están en condiciones de ser visitados 3, un palacio-fortaleza que está un poco deteriorado".

Volviendo a las grutas de San José, concluye su intervención diciendo que "es una maravilla. Es digno de visitar. Han cambiado toda la iluminación y, además, de vez en cuando hacen un festival en el que cantan en la cueva".