Escucha lo que le ocurrió a un oyente 40 años después de realizar un test en el colegio

Como te mencionábamos, a Juan le dijeron que no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que lo mejor era que se dedicase a otra cosa. Han transcurrido cuarenta años y ha demostrado con creces que ese test no estaba muy acertado. ¿Y por qué? Pues porque ahora mismo tiene cincuenta y ojo porque es arquitecto, ingeniero y tiene dos másteres.

Pero su gran lección no acaba ahí, ya que "con 18 años tenía 60 alumnos a los que daba clases particulares". Empezó con un vecino al que le dijo su madre que le tenía que dar lecciones de matemáticas. Juan se negó....en un principio. Al final, lo que iba a ser un favor, se convirtió en un empleo, pues llegó a dar clases a sesenta personas.