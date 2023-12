Escucha 'la hora de los fósforos': ¿son buenos negociadores nuestros oyentes?

Este martes le hacemos a nuestros 'fósforos' las siguientes preguntas: ¿cómo son negociando? ¿Es bueno, es malo? ¿Ha pasado por alguna estafa gorda?

José Luis ha explicado que no es mal negociante. Directamente, no negocia. "O compro, o no compro. Marrakech. Hace diez años. Íbamos un grupo de 10 personas. Todos los días, para todos los conceptos, se negociaba. Cinco taxistas estaban peleándose y, cuando llevábamos 20 minutos, le dije a mi cuñado que dejase de negociar por 20 céntimos. Así estuve cuatro días", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.