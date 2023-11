Escucha aquí los 'Tierra, trágame' que han vivido nuestros fósforos

'Tierra, trágame'. Esa expresión que usamos cuando vivimos momentos muy vergonzosos. Por ejemplo, cuando mandas un mensaje por error. Alberto Herrera cuenta, en 'la hora de los fósforos', que tiene un amigo que se le llamaba 'Pepa'.

"La mujer de mi padre también se llama Pepa. Me coge el teléfono y yo empiezo a hablar. Mi madrastra, que es muy buena, me dice 'para'. Y no llegó a tragedia", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Carmen, una de nuestras 'fósforas', cuenta que es de Sevilla y "hace años, tenía una entrevista de trabajo en Madrid. Íbamos a Madrid una vez a la semana. Hacíamos la reunión de equipo y había quedado con este señor para que me contase condiciones. Me monto en el AVE, le mando un mensaje a mi novio que vivía en Zaragoza. Le dije que tenía ganas de abrazarle y pasar el fin de semana juntos".