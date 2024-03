Escucha aquí los métodos que utilizan nuestros 'fósforos' para relajarse

Rafa, al comienzo de su intervención, nos cuenta desde Málaga que se relaja "en bicicleta. Mi niño tiene 29 años y yo llevo el mismo tiempo. Tengo seis hijos en total. Imagínate".

Este oyente asegura en los micrófonos de 'Herrera en COPE' que sale a pasear. Tiene una bicicleta de carretera y le da igual que llueva o no.

María Jesús, por otro lado, afirma que se encuentra de vacaciones en un pueblo de Cuenca. Mientras, hace guardias en un centro de salud y va y viene. Antes que nada, ha dicho que no es una persona con carácter, aunque "hay circunstancias de la vida que te lo sacan".

Es mamá de gemelos, los primeros meses estaba a tope y un día vinieron de sorpresa sus padres para encargarse de ellos. "En ese momento, me acuerdo que bajé de tarde. No me apetecía hacer nada. Cogí el metro, me senté en el vagón, y me hice la línea hasta el final. Lo hice dos veces. La sensación fue de estar sentada, ser una total desconocida y que nadie me llame".