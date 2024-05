Escucha aquí la experiencia de un 'fósforo' al participar en una investigación en Granada

Diego indicó que allí no durmió ninguna noche. "Eso fue un desastre. Los cables en la cabeza, por los pies, por los brazos, una cámara allí enchufándote. La habitación parecía de un hotel pero claro, estar ahí cableado con una cámara mirándote. También nos daban el desayuno y mi sorpresa fue cuando, el último día, me dieron 100 euros. No está mal".