Descubre aquí qué objetos han adquirido con ilusión nuestros 'fósforos'

Acaba la semana y, en esta ocasión, nuestros 'fósforos' hablan sobre aquellas compras que les han hecho ilusión. Un cepillo de dientes eléctrico, unas cangrejeras, algo que cubra una necesidad que no sabían que tenían.

La primera oyente, llamada María Dolores, dice que adquirió un pasapurés eléctrico para "hacer el ajo, que yo soy de Albacete. Tenía mucha ilusión porque ya soy mejor y ya no puedo darle al mortero. Y eso va eléctrico y ya no tengo que hacerlo".

Inmediatamente después, Concha habla de ese objeto preciado. Del que ya no puede despegarse. Es una cinta andadora. Gracias a ella, ya puede hacer deporte en casa. Y encima le hace mucha ilusión porque es un obsequio de sus hijos.

¿Y qué se ha comprado José Antonio? ¿A qué producto le tiene cariño? Responde que, en su caso, tenía un ventilador de techo que tiene 25 años. Y su mujer le sugirió que igual era momento ya de cambiarlo. Escogió uno, un pelín más caro. Lo montó y, cuál fue su sorpresa, que "lo pongo en funcionamiento y descubro que tiene muchos colores diferentes. Lleva hasta radio. Con una aplicación. Os puedo escuchar desde el ventilador mientras estoy fresco. Yo no sabía que existía eso".

Jesús es un 'fósforo' que adquirió en pandemia un aparato para desinfectar objetos tecnológicos. Total, que lo tiene en casa. Y no lo ha estrenado aún. "En media hora te quitaba todos los virus de los aparatos. Era una ganga. Me hacía ilusión y no lo he usado al final porque me venían en chino las instrucciones", cuenta en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.