Descubre aquí cuáles son los chiringuitos imprescindibles de nuestros 'fósforos'

Llega el momento de hablar con nuestros 'fósforos'. En esta ocasión, hablamos sobre chiringuitos. ¿Cuáles son sus lugares favoritos para disfrutar de un tentempié o una bebida en verano? La primera oyente que nos cuenta su testimonio es Reyes. Asegura que, para ella, su chiringuito se encuentra en Chipiona. Se llama 'El Primo'. Se llama Manolo y el dueño del bar llama "primo" a todo el mundo. Por eso se llama así. "Todos los días tiene una tapa del día. Es estupendo y de toda la vida".

Fran es el siguiente 'fósforo' que relata que no suele ir mucho a la playa porque no le gusta. Pero, a veces, cuando no tiene más remedio... pues va. Fue a la playa en Salou, se metió en el chiringuito y vio a un amigo allí. "Me senté a tomar algo y nos acabamos juntando seis-siete. Las cubiteras ya por encima de la cabeza. A las 8 y media-9 de la noche la policía nos tuvo que sacar del chiringuito por los fuegos artificiales".