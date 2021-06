Coronavirus por el mundo: la vacunación escala posiciones ante el riesgo de la Delta

Los miércoles nos asomamos al mundo en ‘La hora de los Fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ en las voces de los corresponsales COPE para saber cómo están el resto delos países en cuanto a la situación pandémica nos referimos.

La vacunación y la variante Delta son los dos problemas a los que ahora mismo nos enfrentamos en esta lucha contra el coronavirus

PREOCUPACIÓN EN ESTADOS UNIDOS ANTE EL AUMENTO DE HOMICIDIOS

Se acerca en Estados Unidos una de las fechas más importante del país, para lo que se esperaba llegar a un alto porcentaje de la población vacunada. Sin embargo como nos cuenta nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro, “el presidente quería que en la festividad del 4 de julio, Día de la Independencia, pues los estadounidenses celebraran la independencia sobre el covid y para esto pedía que al menos el 70% de la población estadounidense hubiera recibido para esa fecha, al menos, una dosis de la vacuna pero no va a ser posible. Vamos a llegar a ese 4 de julio como máximo con el 68% de la población adulta con, al menos, esa primera dosis de la vacuna”.

“El problema para no llegar a esa cifra, fundamentalmente, ahora mismo es la población entre los 18 y los 26 años donde el número de vacunaciones no llega al 40 %, al 38% exactamente. Es un porcentaje muy bajo si lo comparamos con los mayores de 65 años que superan ya el 80%, las personas entre mayores de 45 años que superan el 75%, los mayores de 30 años que ya han alcanzado el 70% y las autoridades esperan que los mayores de 27 años antes de ese 4 de julio, todavía nos quedan unos días, lleguen a ese porcentaje del 70%. Eso sí, el 4 de julio va a haber en los Estados Unidos 160millones de personas totalmente vacunadas, que es aproximadamente el 45,3% de toda la población de los Estados Unidos, pero bueno, todavía queda un poco y como dicen desde la Casa Blanca después del 4 de julio se va a seguir vacunando, se va a seguir vacunando . Ahora mismo, en Estados Unidos hay vacunas para que todo el mundo esté vacunado, pero hay todavía casi un tercio de la población que dice que no se va a vacunar en este país, así que así están las cosas ahora mismo”.

Nos detalla Fierro que en el país hay una preocupación por el aumento de homicidios “según las autoridades desde primeros de año el número de homicidios en los Estados Unidos ha aumentado más de un 30%, es decir, hay otros delitos que han bajado en relación con el año pasado pero el número de homicidios ha subido, está subiendo muchísimo. Desde primeros de año se han producido en los Estados Unidos 296 tiroteos con 334 muertos y 1.250 heridos, fundamentalmente en reuniones familiares o reuniones de amigos que se producen los fines de semana. Vamos a una media de 10 tiroteos por fin de semana en los en los Estados Unidos y son unas cifras espectaculares, un aumento del 33% de los homicidios en los Estados Unidos en este año, es brutal”.

“El presidente Biden se va a dirigir este miércoles a la nación para hablar de este tema, la violencia con armas en los Estados Unidos. Dicen las autoridades que una de las causas es que la gente se vuelve a reunir, se vuelve a reencontrar, lo que pasa es que no sabemos por qué ni por cuánto, pero vamos van a la reuniones con armas y pasa lo que pasa y la gente desenfunda y así tenemos estas cifras de muertos que tenemos brutales en los Estados Unidos y que como te digo preocupan muchísimo a las autoridades”.

BÉLGICA TOMA LA DELANTERA EN LA VACUNACIÓN

Buenas noticias nos llegan desde Bélgica en cuanto al ritmo de vacunación se refiere. Así nos lo refleja José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas, contando que “ya se empieza a vacunas a los menores de 30 años, y ahora mismo el Ministerio de Sanidad acaba de actualizar las cifras y asegura que esta semana se podría alcanzar el objetivo marcado por la Unión Europea de tener vacunado al 70% de la población adulta. Por lo tanto, Bélgica se convertiría en el primer país de todo el club comunitario que alcanza este objetivo tan importante. La vacunación está siendo extraordinariamente rápida, muy eficaz y como comentábamos anteriormente ya se está vacunando a los menores de 30 años e incluso, insisto, los menores de 20 -ese arco entre los 18 y los 20 años- también se les puede vacunar antes de que termine este mes de julio. Muy buenas noticias Bélgica, que eso está provocando evidentemente que la incidencia sea muy baja, que apenas haya 300-400personas ingresadas por coronavirus ahora mismo en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos, que siempre preocupa un poco esta cifra, ahora mismo apenas llegan a las 150 pacientes”.

Además, la situación en “la hostelería es mucho mejor, tras los meses muy duros que hemos pasado, esto cerró todo como bien sabéis el pasado mes de noviembre y poco a poco el desconfinamiento provocó que en un primer momento se abriesen las terrazas, ahora ya también se ha abierto el interior de los bares. Se permite que haya más gente también sentada por mesa, un máximo de 6 personas y, además, algo muy interesante a partir de este domingo va a cerrar a la 1 de la madrugada porque en estos momentos está cerrando a las 23:30”.

Nos dice Concejero que “se ve una Bruselas mucho más animada, mucho más divertida, aquí mejora todo menos el tiempo, es verdad que estamos teniendo unos días un poco raros y lluviosos y nubosos pero bueno, poco a poco la ciudad va recuperando la normalidad. Y a eso hay que sumarle que ahora mismo en Bélgica no es obligatoria la mascarilla en espacios exteriores, también que poco a poco se empiezan a celebrar conciertos, se empiezan a celebrar actos un poco más multitudinario, sí que es verdad que con PCR o con test de antígenos previos, pero la verdad es que se está reconvirtiendo un poco en la Bruselas que conocíamos antes de la pandemia”.

FRANCIA EN ALERTA ANTE UNA CUARTA OLA POR LA DELTA

También Francia tiene buen ritmo con la vacunación como nos cuenta nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. “Con el ritmo de vacunación vamos bastante bien, estamos a un poco más del 48 % de las primeras inyecciones, hay 16 millones de personas que ya han completado el ciclo completo de vacunación, así que bueno bastante bien para lo que esperaba el Gobierno que había propuesto de cada mes aumentar en diez millones de primeras inyecciones. Lo que pasa es que ahora como la gente se va a ir de vacaciones pues es ahí lo que están pensando un poco el Gobierno sobre qué hacer para animar a la gente a no desatender este ritmo de vacunación”.

“Luego, además, también está el tema de los grandes centros que hay de vacunación, van a cerrar un cuarto de ellos no sólo porque va a haber menos gente sino también porque el personal sanitario va a tener que irse de vacaciones ellos también en julio y en agosto y los alcaldes que habían dejado esos centros para el sistema de vacunación quieren recuperarlos porque a lo mejor son salas de fiesta o salas de gimnasios y entonces lo van a utilizar durante el verano. Así que habrá menos sitios para ir a vacunarse y para compensar eso, lo que están haciendo es lanzar operaciones especiales para vacunar, por ejemplo, en los centros comerciales que ahí seguro que va a ir mucha gente sobre todo porque allí hay aire acondicionado, van a facilitar poder vacunarse sin tener cita. Y luego, también, otra cosa que van a hacer es ofrecer test en las zonas de áreas de descanso de las autopistas y también en las zonas de riesgo como en los hoteles, campings…”.

Sin embrago, preocupa en Francia la posible llegada de lo que podría ser una cuarta ola “a pesar de que las cifras están bien, están disminuyendo. Todo el mundo está muy contento en este sentido porque hay muchos menos casos positivos, ha habido unos 2.200 en las últimas 24 horas, los cuidados intensivos en los hospitales están también mejorando. Pero hay preocupación por el tema de la variante Delta que se está extendiendo mucho por todo el territorio”.

ALEMANIA QUIERE VIAJAR

Viajes y vacaciones, eso es lo que ahora mismo más preocupa en Alemania y a la canciller Angela Merkel. “Aquí estamos todos obsesionados con viajar”, nos dice Rosalía Sánchez, corresponsal en Berlín y “más esta semana que en Berlín se han llegado a alcanzar los 36 grados de temperatura, insoportable. Entonces, claro, ahí se pierde toda la disciplina de distancia de seguridad, ha habido concentraciones en parques, en lagos, la Policía disuelve, en Hamburgo llegaron a disolver un botellón con 4.000 jóvenes en un parque pero no puedes disolver todo Berlín y era imposible no juntarse. Todo el mundo se quiere ir fuera y buscar opciones de ocio más más veraniegas y más seguras que como se ven ahora mismo los destinos españoles, por ejemplo. Por eso Merkel está pidiendo normativas comunes y seguramente en el Consejo Europeo lo proponga y lo hablen”.

La situación en el país está “bastante bien, tenemos unas 1.000 infecciones diarias todavía pero la incidencia digamos esos nuevos casos por 10.000 habitantes 7 días están 7,2 y los hospitales están completamente aireados en la situación en las UCIs, con lo cual es una situación bastante llevadera y aun así seguimos con restricciones bastante duras. Es cierto que aquí no llevamos mascarilla en la calle, nunca la hemos llevado desde el inicio de la pandemia solo en interiores o en áreas de mucha concentración, pero vamos a poder sentarnos en una terraza pero no podemos entrar al interior de un bar o de un restaurante sin presentar un test negativo hecho en 24 horas. Aquí los centros de test siguen funcionando a pleno rendimiento, tenemos derecho a un test gratuito al día y hace falta para casi todo”.

Y nos cuenta Rosalía que “Merkel recibió ayer la segunda dosis, por supuesto la primera se la puso de AstraZeneca y la segunda ha sido de Moderna, porque ya no se podía poner la de Astrazeneca”.

REINO UNIDO DARÁ LUZ VERDE EN SU SEMÁFORO A LAS BALEARES

El de mañana es un día importante en el Reino Unido en cuanto a turismo y viajes se refiere, como nos cuenta Paloma García Ovejero, corresponsal en Londres. “Vemos otra vez al Gobierno dividido, así que aún puede pasar de todo en la reunión de mañana en la revisión del semáforo.Porque por un lado Boris Johnson y su mano derecha Michael Goff en una actitud prudente y con mensajes este año será complicado viajar, haceros a la idea… pero por otra, el ministro de Finanzas y el de Transportes que nos están lanzando posibilidades mucho más alegres como la eliminación de la cuarentena para los de doble vacuna. Así que pueden anunciar una cosa o la contraria. Pero con todo, hay una cosa que se da por hecho, mañana Baleares entraría en semáforo verde, Baleares no así Canarias y desde luego ni hablar de la Península. Pero tienen papeletas para pasar del ámbar al verde, Baleares, Malta Italia y poco más”.

Sin embargo, hay preocupación pos los contagios de la variante Delta entre los menores que aunque como nos dice Paloma “hay una noticia muy buena y es que según los científicos se ha roto el link, la causa directa entre infección y muerte, pero claro los menores de 18 años que son los que no están vacunados, un cuarto de millón de niños faltó a clase la semana pasada, eso es uno de cada 30, o por síntomas o por aislamiento o por clases cerradas directamente. Así que sí hay preocupación entre los profesores, en las familias, sobre todo por lo que puedan estar esparciendo los chiquillos”.

AUEMENTAN LOS CONTAGIOS EN PORTUGAL

Nos habla Begoña Íñiguez de la situación en Portugal “en la región de Lisboa continuamos con más infecciones día a día, creciendo mucho. Representan ya dos tercios de todos los casos activos en Portugal. Ayer se detectaron en el país 1.020 nuevos casos, fallecieron 6 personas y crecen las los hospitalizados en las UCI lusas, son 101 personas en este momento, una gran parte de ellas en Lisboa. Pero también quiero tranquilizar a nuestros oyentes porque realmente en todo Portugal de media la incidencia de la pandemia no llega a 100 casos por 100.000 habitantes”.

Señala Begoña que “en Lisboa ha sentado bastante mal cuando se anunció por parte del gobierno portugués que nos confinan, entre comillas, el fin de semana. Es decir, que no se puede salir de la región imaginaros desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 6 de la mañana del lunes para que no se expanda la pandemia, la variante Delta que los ingleses trajeron hace unas semanas cuando estábamos con el semáforo verde y aquí representa ya el 70% de los nuevos casos”.

La variante Delta está poniendo en jaque a algunos países y Portugal es uno de ellos en sufrir sus consecuencias, por eso “Merkel ha puesto a caldo al gobierno luso porque lo ha hecho muy mal al haber dejado entrar a los británicos hace una semana, lo que ha provocado un aumento de contagios en el país”.

ITALIA DICE ADIÓS A LAS MASCARILLAS EN EXTERIORES

Y terminamos en Italia con Ángeles Conde, con la noticia de que “el lunes ya sin mascarilla en la calle, pero siempre en el bolsillo ya lo sabemos. Italia ha llegado a tener menos de 1.000 casos al día, pero todavía lamentamos una treintena de muertos”.

En cuanto a la vacunación, “sigue la polémica de la segunda dosis de AstraZeneca porque hace unos días falleció una chica en el norte de Italia de un trombo después de haberle puesto la primera de AstraZeneca, es verdad que tenía alguna condición en la sangre, pero bueno se está estudiando. El gobierno italiano ha dicho que para los menores de 60 no hay segunda dosis AstraZeneca, nos pondrán la segunda de Pfizer o Moderna. Pero si quieres que te pongan la segunda de Astrzeneca y eres menor de 60 años tienes que ir a tu médico de cabecera que te haga un certificado, que te examine y luego tú tienes que firmar un certificado”.