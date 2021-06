Los británicos retrasan sus viajes a España a la espera del levantamiento de restricciones

“Hay muchos británicos que quieren visitar España. Conozco a siete u ocho parejas que quieren venir y me envían mensajes preguntando qué tal está la situación en España”, cuenta a COPE el empresario Neil Hesketh, residente en Málaga. Explica que “hay mucha gente que conserva sus reservas porque las vacaciones escolares en Inglaterra y Gales no empiezan hasta finales de julio, todavía no estamos en temporada alta, y la gente está esperando a ver qué pasa con las normativas, las reglas, antes de anular sus viajes o seguir con ellos”. Y menciona que recibió “el whatsapp de un amigo que viene a finales de agosto y tiene condiciones de cancelación de viaje muy flexibles; esta familia está esperando hasta principios de agosto para ver qué pasa con la normativa británica”. Otros retrasan aún más sus planes de vacaciones. "Mi hermano, con hijos pequeños, ya ha reservado para venir a España en octubre, no vendrán en verano, para no meterse en líos”, dice Hesketh.

“La decisión del gobierno británico de dejar a España fuera de la lista de destinos seguros está afectando mucho tanto a los turistas británicos como a los residentes en España”, señala este empresario británico. Asegura que el gobierno de Boris Johnson “ha alargado el período antes de levantar las restricciones, y hay esperanzas de que a partir del 19 de julio -cuando haya un levantamiento total de las restricciones- se pueda viajar y España estará en la llamada lista verde del Reino Unido”. Añade que “quizá permitan viajar a las islas antes, porque es más fácil controlar las islas”.

Ahora un ciudadano británico que viaje a España al regresar tiene que someterse a tres pruebas de covid-19 antes de viajar al Reino Unido, y “además guardar diez días de cuarentena”, y hay personas “que tienen que volver a sus trabajos, y no puede pasar diez días de cuarentena”, afirma Neil Hesketh. Cree que como España "es un país con mucha demanda” de turismo británico, el gobierno de Londres “está siendo prudenteantes de abrir las fronteras por el volumen de gente que quiere venir aquí”. A su juicio “el ejecutivo británico tiene miedo de los titulares de la prensa si permiten viajar de repente a millones de británicos; si viajan tantos van a tener titulares en la prensa, y si siguen aumentando los casos de la variante india el gobierno no quiere esos titulares, por esa razón están siendo muy prudentes con la decisión sobre España”. Opina que “por lo general” los británicos aceptan esta decisión, aunque insiste en que la “gente tiene las vacaciones -las familias- a partir de finales de julio, y todavía están esperando, pero cuando llegue finales julio y tengan que anular sus viajes, veremos si aguantan tanto”.