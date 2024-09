Celebra en familia el cumpleaños de su hijo y, años después, este es el motivo por el que se arrepiente de ello: "Me rompí"

Este jueves, hablamos con nuestros 'fósforos' sobre lo que han visto en redes sociales, en una película, a alguien en la calle, que han intentado replicar y que les ha salido mal.

Dora es la primera oyente que nos llama. Es ama de casa, tiene 65 años y explica que vive en Valencia. Estaban en Fallas. En esas fechas, había visto una broma de alguien que salía del bidón, salía y se asustaban los transeúntes. Decidió ponerlo en práctica. "Me subí a la silla, me puse en el bidón.... y mi pie no llegó. Me di justo ahí y me pusieron después 11 puntos", asegura. Pero es que la historia no se quedó ahí. Hizo el susto a su marido y ni se inmutó.

Cumpleaños

Otra 'fósfora', llamada Estrelli y que charla mucho con nosotros, nos ha dicho qué tal le ha ido el verano. Se fue a Chipiona de vacaciones y su madre se cayó de boca. Ese fue el estreno de su descanso. Pero bueno, ella ya está bien. Por suerte. Más allá de eso, ha respondido a nuestro tema del día.

"Yo no he intentado nunca replicar nada. En mi casa, el iluminado es mi marido. Se compró una cámara de fotos, cogió a la niña, le pidió a la niña que saltase en la silla para captarlo...y acabó rompiéndose la pierna. La chiquilla empezó a chillar y no pensamos que fuese tanto", explica. ¿Y al final le sacó la foto? Pues sí. Y tiene el antes y el después. Con la escayola, y dando el salto.

Llevan juntos desde que Estrelli tenía 14 años. Y, 40 años después, siguen juntos. Ahora se casan. Pero ella siempre ha dicho que es su marido.

"Me rompí dos dientes, han pasado de esto unos años y sigo luchando con el tema"

Inmediatamente después, recibimos la llamada de Isabel. En su caso, afirma que su hijo iba con monopatín y, cuando llegaba a casa, lo dejaba en la entrada. Un día celebraban su cumpleaños y, al marcharse la familia, le dijo a su cuñado que ese era el vehículo de su sobrino.

"Me subí en el monopatín. Yo me fui para atrás y no me di con la esquina del mueble que tenía en la entrada por un milímetro. Pero me rompí dientes. Han pasado de esto unos años y aún sigo luchando con el tema", relata esta 'fósfora' en 'Herrera en COPE'. A ella le parecía sencillo simular lo que hacía su hijo con el monopatín...y fíjate por donde, se le volvió en contra.

Antonio, por otra parte, es otro oyente que intentó simular algo. Antes que nada, nos dice que llama desde Granada. Estaba desayunando y ha decidido contarnos su historia. Una vez, quiso imitar a Ice Ventura. "En una de las escenas, le rompen el cristal de delante del coche. Conducía con medio cuerpo fuera de la ventanilla. Un día pensé 'pues no será tan difícil'. Y claro, al querer reducir de marcha, me confundí de pedal. Pisé el freno. Y no me la pegué de milagro", relata.

"No se lo recomiendo a nadie", concluye este granadino su intervención en 'Herrera en COPE'.

Por último, Mercedes afirma que se fue con su marido a Suiza. Les dijeron que había un lugar perfecto que visitar. Una especie de monte. Y bonito era... aunque se encontraron con algo desagradable, pero propio de la naturaleza. Había deposiciones de vacas. "Parecían troncos de árboles, enormes, muy redondas y planas. Y mi niña iba diciendo todo el rato eso. Y nos reíamos", decía.