Hace autostop con sus amigos en Suiza y lo que hace el conductor en pleno viaje les acaba pasando factura: "Me pidió..."

Vamos a hablar con nuestros queridos 'Fósforos' sobre todas aquellas anécdotas que han vivido (o amigos, familiares) y todo, a raíz del tema del día que les proponemos. En este caso, les preguntamos: ¿tiene usted alguna experiencia haciendo autostop?

El primer oyente que charla con nosotros es José Luis. Él, cuando era joven y para salir de fiesta, hacía mucho autostop con sus amigos. Pero, hace 25 años, se fueron en coche a Ordesa (Huesca) de vacaciones. El tema es que salió a hacer una ruta andando con su mujer "y cuando eran las siete de la tarde, mis padres nos dijeron que estaban en Andorra. Fuimos haciendo autostop y una alemana, como la del equipo A, nos metió en su furgoneta. Tenía un hijo y le apestaban los pies".

Alamy Stock Photo Bandera de Andorra

Juan Pedro, inmediatamente después, relata su caso. Es la historia de un hombre mayor, de 85 años, que vive en su pueblo. El hombre "ha perdido ya la cabeza. Hace autostop y se tira encima de los coches. Un día me lo encontré a 3 kilómetros del hospital. Lo llevé al hospital. Cuando estábamos llamando, me hizo parar porque decía que tenía un trato que cerrar. El caradura".

Ángel, un día, viajó a Suiza. Tenía el objetivo de llegar a Italia con sus amigos. Como eran estudiantes, no tenían mucho dinero. De Zúrich, a otro punto, "nos cogió un señor muy simpático. Vio que yo fumaba y me pidió. Cuando le pegó las dos caladas, tuvo que parar el coche porque casi se ahoga el hombre. Fue increíble".

A este 'fósforo' es al que hacíamos referencia en el titular. Y es que les acaba pasando factura esas caladas que da el conductor... porque tiene que parar el coche, casi de inmediato.

"luego hicimos amistad con ella y le mandamos un botijo desde españa"

La otra parte del viaje, continúa su historia Ángel, la hicieron yendo hasta a la frontera "y nos cogió una señora encantadora. Dormimos en su casa. Nos duchamos. Fue brutal. Cenamos en su casa. Pero, lo mejor de todo, es que al día siguiente nos llevó hasta Génova. Era maravillosa. Luego hicimos un poco de amistad con ella. Le mandamos un botijo desde España. Fue curioso".

Por otra parte, Mercedes nos cuenta que llama desde Huesca. Ella vivía en un pueblo hace 50 años. Se desplazaba haciendo autostop "y nos dijo el conductor que tenía un palo, porque no teníamos muy buenas pintas. Eso nos decía. Nos enseñó el palo y todo. Nos quedamos asustados. Ahora me daría más miedo hacer autostop que entonces".

Gema solamente ha hecho autostop una vez. Era una niña. Estaba interna en un colegio y "mi tía, monja, era la directora. Un familiar se puso enfermo y ella me estuvo buscando por el colegio para buscarla y coger el autobús. Lo perdimos porque no me encontraba. En mitad de la carretera de La Coruña, rezando para que alguien parase. Era una conductora. Muy maja".

Por último, recogemos el testimonio del diestro Israel Lancho. Este 'Fósforo', fiel a nuestro programa, dice que su historia sucedía durante su infancia. Iba a ver todas las capeas. Le encantaban. Una vez, les "cogió un camión de mudanzas y nos metimos atrás con los muebles".