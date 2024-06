Así recuerdan los 'fósforos' la llegada de internet a sus vidas: "Me decían la suerte que tenía"

¿Cuál es su primera experiencia con internet y en qué momento cayó en que iba a ser un invento revolucionario? Esta es la pregunta que formulamos. El primer oyente en contarnos su historia es Federico. Al comienzo de su intervención, explica que recuerda aquellas noches en las que cogía el portátil enorme de su padre, ponía el ordenador en el salón, lo conectaba por cable y buscaba la película que quería ver.

Tras un rato de charla con los colaboradores de 'Herrera en COPE' sobre este asunto, Cristina nos indica que la llegada de internet a su casa en los 90 fue una revolución. "Internet iba por el mismo cable que el teléfono. Cuando llegaba del instituto, me conectaba al Messenger para hablar con mis amigas, a las que acababa de ver. Mi madre me gritaba diciéndome que querían hablar con ella, y claro no podía porque estaba yo con el internet".