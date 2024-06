Shaquille O’Neal perdió un partido contra los New York Nicks y así reaccionó su padre: "Se hizo pequeño"

Hay pocos tipos en el mundo que puedan impresionarte más que él. Pesa 147 kilos y mide 2,16 metros. Ha ganado un oro en los Juegos Olímpicos, otro en el Mundial. Tiene en sus vitrinas cuatro campeonatos de la NBA, ha jugado 19 temporadas al máximo nivel y es una estrella en todo el planeta. Pero todos esos centímetros no le valen de nada ante su padre. Lo acaba de contar en una entrevista.





Un día, había hecho muy mal un partido contra los New York Nicks. No pudo soportar la presión. Y su padre le llamó. Le citó al día siguiente, muy temprano, a las cinco de la mañana. Le notó muy molesto y cuando su padre estaba molesto, él no se atrevía a hablar.

Fueron cerca de un puente. Y esperaron. Y su padre, ahí, metidos en el coche, siguió tratando de que su hijo aprovechara sus centímetros para ver mejor que el resto.









Le habló de una familia sin hogar que vivía ahí, sin nada. Se despertó el marido y salió de una pequeña tienda. Se despertó la mujer con sus dos hijos. Y mirando la escena, su padre le contó que esa es la verdadera presión, no saber cuándo vas a volver a comer.

Se llama . Y ese día se hizo pequeño. Shaquille O´Neal . Y ese día se hizo pequeño.