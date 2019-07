Rutger Hauer, el replicante de 'Blade Runner' que hizo llorar al autor de la novela

Rutger Hauer protagonizó una de las escenas más estelares, sublimes, poéticas y míticas del cine. Un monólogo bajo la lluvia ácida en la azotea de una ciudad apocalíptica, con una paloma en las manos que dejaba escapar tras acariciar su plumaje.

“Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos-C brillar en la oscuridad cerca de la Puerta de Tannhäuser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir”.

Era el canto final de Roy Batty, el replicante de 'Blade Runner', antes de morir. Ese personaje fue magistralmente interpretado por Rutger Hauer, que también acaba de fallecer a los 75 años.

El actor holandés, de enigmáticos e inquietantes ojos azules, modificó ese texto del guion y añadió la frase “como lágrimas en la lluvia”. Su director, Ridley Scott, la dejó. Hasta el autor de la novela en la que se basa la película lloró cuando leyó esa escena, que no está en su libro.

Esa película supuso el ascenso de Hauer, que rechazó incluso protagonizar Robocop, pero sí hizo películas como “La leyenda del santo bebedor” o “Lady Halcón”, en la que es víctima de una maldición que le impide estar junto a su amada.

Cuenta Juan Manuel de Prada en ABC que paseando con él en Málaga se les acercó un mendigo que le declaró su rendida admiración. El actor creyó que era una forma retórica de pedirle una limosna. Sin embargo, al sacar la cartera, el hombre le dijo: “Ni se te ocurra...Ya me has hecho muy feliz con tus películas”.

