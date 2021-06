El reencuentro de los protagonistas de una fotografía de premio Pulitzer

Este miércoles nos deja, también, la historia de Emilio, Pascual y Agustina.

Los tres se acaban de reencontrar un año después de dar vida a una fotografía de premio Pulitzer.

Emilio Morenatti era el fotógrafo y Pascual y Agustina el matrimonio que llevaba 103 días sin poder verse en una residencia por culpa del coronavirus. Nunca, en sus 60 años de vida en común, les había sucedido algo así.

Really happy to receive the Pulitzer Prize. Sharing here a selection with some of the best images. Activate �� pic.twitter.com/wxrIdrCHP4