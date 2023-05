Jubrique, el pueblo movilizado en reunir 10.000 euros para ayudar a su vecina enferma

Ahora que la marca España está debilitada tras la imagen del pasado domingo en Mestalla con los insultos racistas a Vinicius Jr. en el partido que enfrentaba al Valencia con el Real Madrid, que ha traspasado las fronteras; es momento de recordar que a solidarios no nos gana nadie.









España no es racista y si hace falta se repite las veces que sea necesario como recuerda Carlos Herrera, pero sí es verdad que hay que “controlar aquellos actos” que muestran una lamentable imagen.





Si estos días no se habla de otra cosa que no sea la repercusión del tema Vinicius, no debemos olvidar la de veces que hemos y somos ejemplos de la solidaridad que tenemos los españoles, no sólo con los nuestros sino que en este aspecto también traspasamos fronteras.

Y casos como el que conocemos este martes en la 'Historia del día' de 'Herrera en COPE' hace que nos sintamos orgullosos de España









La solidaridad de Jubrique con su vecina Carmen





Jubrique es un pueblo de Málaga en el que sus vecinos se han movilizado por una causa solidaria: recaudar 10.000 euros para ayudar a una de sus vecinas que está enferma.

Esta mujer que ha sido sometida a dos intervenciones quirúrgicas por una malformación vascular que sufre desde que nació, necesita de un traje especial para su rehabilitación.

Tras las dos operaciones a esta vecina de Jubrique le quedaron secuelas parecidas a las de los pacientes con un derrame cerebral por lo que se somete a intensas sesiones de rehabilitación.

En esas sesiones la mujer utiliza un traje de neuromodulación que está dando muy buenos resultados y haciendo que avance rápidamente en su recuperación.

Ante los buenos resultados de su mujer, el marido de esta vecina cree que le ayudaría mucho tener un traje en su casa , algo difícil de conseguir dado a su elevado precio.

Por eso, los vecinos de este pueblo malagueño han tomado una decisión para ayudar a que Carmen consiga recuperarse del todo y devolverle la sonrisa.





