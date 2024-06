La historia de superación de Sara Carbonero como guía para los que luchan contra el cáncer: "Crecerán"

Hace cinco años, a la chica más guapa de la tele, le diagnosticaron un cáncer de ovarios. A Sara Carbonero le dieron, en 2019, una noticia en un hospital de la que ha dicho poco. La vimos algo triste, la vimos llorar en una playa, la vimos con ojeras y muchos sombreros. Pero siempre dijo poco. Apenas unas frases sueltas sobre lo que te muestra la vida cuando paras sin otro remedio.

A medida que sus hijos han ido creciendo, Sara está aprendiendo también a contar. Hace unas horas, se ha hecho un selfie para probar unas luces, asegurando que siempre se ve mal. Pero añade que, desde hace tiempo, mirarse a un espejo la lleva a tomar conciencia de sí misma. En aquella época de la enfermedad, Carbonero huía de su propia imagen porque no reconocía a la persona que mostraba el reflejo, así que estuvo muchos meses sin mirarse. Pero el espejo vino a ella a través de los ojos de su hijo.

Después del sexto ciclo de quimio, el crío mayor se tumbó en la cama con ella. “Mamá: tienes las cejas grises y no pareces tú”. Sara no sabía que no las conservaba. Porque no se miraba. Así que, para salir de ese momento, le habló de que tampoco le quedaban pestañas, entre risas, y así remontó de otra de esas conversaciones incómodas que nadie quiere que vivan los nenes.





El día que la vieron con el pelo como un chico, les compró unos puzzles, para desviar su atención, aunque no funcionó. Primero aparecieron algunas lágrimas y después fueron a buscar fotos de actrices y cantantes monísimas de pelo corto. Pero, al final, llegaron las carcajadas. En la tele apareció Sara Carbonero, en un anuncio de champú, con su larga cabellera.

Hay mucha gente yendo ahora a un hospital. Con las cejas grises. Crecerán. Van a crecer.