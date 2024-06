Domingo, el niño andaluz que encandiló a Juan y Medio en Canal Sur: "No tenía vergüenza ninguna"

¿Cómo eran ustedes cuando eran pequeños? ¿Apuntaban maneras? ¿Era modositos o modositas y luego rompieron en bicho malo? ¿Era muy tímidos y ahora son muy expansivos? ¿Eran gorditos y ahora son un palo? ¿Qué querían ser de críos? ¿Siguieron con aquella vocación? Les pregunto esto por domingo.

Domingo tenía nombre de señor mayor cuando le vimos por primera vez en Canal Sur con su lengua de trapo. La televisión pública andaluza cumple 35 años de su primera emisión y de su archivo, nos ha rescatado a Domingo. Este crío de 5 años fue una de las estrellas del programa que Juan y Medio dedicaba a los niños. Lo mismo te presentaba el programa que hacía de estrella de la canción. No tenía vergüenza ninguna Domingo.

Se sentía cómodo, no notaba las cámaras. No le vamos a quitar mérito a Juan y Medio, pero es que Domingo era mucho Domingo. Ya estaba preocupado por los animales, por la naturaleza, y no quería que se hicieran barbacoas en el monte.

Han pasado de ese momento televisivo 35 años. La televisión ha cambiado mucho. Ahora es a la carta, en el momento que uno quiera puede tener o rescatar lo que desee. Pero ya no sabemos si hay tantos Domingos como ese Domingo.





Si usted es otra persona diferente a lo que apuntaba de niño, seguramente ha perdido algo de gracia. Pero ¿y si guarda alguna cosita de entonces? ¿Y si quedan aquellos ojillos? Pues miren, si les queda algo de entonces, están ustedes de enhorabuena. Que pasen buen día, criaturas.

Esta es la trayectoria profesional y académica de Juan y Medio

Juan y Medio es uno de los rostros más populares y queridos de la televisión. Principalmente conocido por su presentación en 'Punto y Medio', 'Menuda noche' o 'La tarde aquí y ahora', se ha convertido en la imagen de Canal Sur y de la 'Gala Inocente, Inocente', dado que lleva poniéndose al frente de esta desde 1997, gracias a que fue contratado en 1992 como gancho, pero su naturalidad gustó tanto que le pusieron a presentar años después.

No obstante, también dio su gran salto a la televisión nacional al ponerse al frente de varios programas de Antena 3: 'El precio justo', '1 contra 100', 'Paranoia Semanal', 'Diario y Medio', 'Aeropuertos: Hello, Goodbye', 'Pánico en el plató' o 'El amor está en el aire'. Además de su paso por Telecinco con su participación en 'Vaya nochecita', 'Aquí no hay quien duerma', 'Más madera' o '2 mil canciones'.

A pesar de llevar más de 20 años viéndole en la pequeña pantalla, el presentador siempre ha mantenido su vida privada al margen, por lo que apenas se conoce nada de su vida personal. El dato más conocido del comunicador es que nació en Lúcar (Almería) en diciembre de 1962, pero hay más información sobre él que resulta desconocida para sus seguidores.

Juan y Medio comenzó sus estudios en el colegio La Salle de Burgos, los que continuó en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid), donde se licenció en Sociología y Derecho. Por este motivo, antes de conocer su pasión por la comunicación, estuvo unos años ejerciendo la abogacía.