‘Resistiré’ del Dúo Dinámico, el himno ante la crisis del coronavirus

Si algo está enseñando la cuarentena a los españoles es a intentar llevar la situación con el mejor estado de ánimo posible.

La música, de hecho, se ha convertido en la protagonista de muchos hogares. Y hay una canción que ha pasado a ser la más repetida en los balcones de España.

Se trata de 'Resistiré', del Dúo Dinámico. Salió a la luz en 1988 y ha sido la banda sonora en momentos difíciles de nuestra historia. Sin ir más lejos, en la crisis económica de 2008.

De Sevilla a Oviedo. De Valencia a Cáceres. Un himno ante la crisis del coronavirus. Un tema que ha unido las voces de todos los españoles en este momento tan complicado.

Su autor, Manolo de la Calva, tuvo oportunidad de cantarla con las enfermeras que lo atendieron en 2007 cuando le diagnosticaron cáncer. Una enfermedad que superó.

Él "resistió y está como una rosa", corrobora su compañero de fatigas desde hace más de 60 años, Ramón Arcusa.

Ambos aseguran que 'Resistiré' es una gran fórmula para cantar a pleno pulmón y hacer más llevaderas las horas de confinamiento en casa.

"Resistiré para seguir viviendo. / Soportaré los golpes y jamás me rendiré. / Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, / Resistiré, resistiré...", dice la canción.

Un mensaje con el que el Dúo Dinámico -y ahora toda España- planta cara a la adversidad. Una canción repleta de esperanza que cobra más sentido que nunca.

Es la 'Historia del día' en 'Herrera en COPE'.

Letra de la canción 'Resistiré' del Dúo Dinámico

Cuando pierda todas las partidas

Cuando duerma con la soledad

Cuando se me cierren las salidas

Y la noche no me deje en paz

Cuando sienta miedo del silencio

Cuando cueste mantenerme en pie

Cuando se rebelen los recuerdos

Y me pongan contra la pared

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla,

Pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré

Cuando el mundo pierda toda magia

Cuando mi enemigo sea yo

Cuando me apuñale la nostalgia

Y no reconozca ni mi voz

Cuando me amenace la locura

Cuando en mi moneda salga cruz

Cuando el diablo pase la factura

Si alguna vez me faltas tu

Resistiré, erguido frente a todo

Me volveré de hierro para endurecer la piel

Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte

Soy como el junco que se dobla,

Pero siempre sigue en pie

Resistiré, para seguir viviendo

Soportaré los golpes y jamás me rendiré

Y aunque los sueños se me rompan en pedazos

Resistiré, resistiré

LEER MÁS...

La predicción de Bill Gates sobre el coronavirus en 2015

Cuando Inglaterra se quedó sin fútbol, pero no sin apuestas