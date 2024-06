Domingo, el niño andaluz que encandiló a Juan y Medio en Canal Sur: "No tenía vergüenza ninguna"

¿Cómo eran ustedes cuando eran pequeños? ¿Apuntaban maneras? ¿Era modositos o modositas y luego rompieron en bicho malo? ¿Era muy tímidos y ahora son muy expansivos? ¿Eran gorditos y ahora son un palo? ¿Qué querían ser de críos? ¿Siguieron con aquella vocación? Les pregunto esto por domingo.

Domingo tenía nombre de señor mayor cuando le vimos por primera vez en Canal Sur con su lengua de trapo. La televisión pública andaluza cumple 35 años de su primera emisión y de su archivo, nos ha rescatado a Domingo. Este crío de 5 años fue una de las estrellas del programa que Juan y Medio dedicaba a los niños. Lo mismo te presentaba el programa que hacía de estrella de la canción. No tenía vergüenza ninguna Domingo. Se sentía cómodo, no notaba las cámaras. No le vamos a quitar mérito a Juan y Medio, pero es que Domingo era mucho Domingo. Ya estaba preocupado por los animales, por la naturaleza, y no quería que se hicieran barbacoas en el monte.