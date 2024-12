Abraham, el bebé gallego que bate un récord nada más nacer y que jamás olvidarán sus padres: "Por todo lo alto"

¿Cuánto pesaron Vds al nacer? Yo nací hecha una lechona. Veintidós horas de parto y casi cinco kilos, un domingo por la tarde.

Ya saben que antes se animaba a las mujeres a comer por dos y que ahora, todo lo contrario. Hay que controlar el peso para evitar que los chiquillos salgan que, en vez de faldón de bautismo, den ganas de ponerles de comunión.

Ahora salen más pequeños, pero lo de Abraham es otra cosa. Tan pequeño nació que en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela le llamaban Javi, como si Abraham fuera un nombre solo para un hombretón.

Padres de Abraham con el pequeño

El 3 de julio, cuando llegó al mundo, pesó 393 gramos y midió 19 centímetros. Era casi como un teléfono, cabía en la palma de la mano. Sus padres, Luis Miguel y Noemí, han pasado mucho miedo durante todos estos meses, porque las esperanzas eran pocas, pero los médicos, entre ellos Alejandro Pérez, Pediatra y Neonatólogo del Hospital de Santiago, estaban empeñado en que sí, en que Javi se podría llamar Abraham.

Solo hay documentados tres casos, todas niñas, nacidas con menor peso que Abraham. Nuestro niño chico nació a las 26 semanas y, después de cuatro meses en una incubadora, se ha podido ir a casa, donde ha habido fiesta por todo lo alto.

Se consideran bebés prematuros a los que nacen con menos de 37 semanas y Abraham lo hizo a la 26. En los últimos 20 años han crecido un 200% los grandes prematuros, menos de 28 semanas, así que Javi, Abraham, lo es.

Un gran prematuro y seguro, en breve, y con ese acento tan bonito, un hombretón gallego.

Cena en un hotel, va a su habitación a descansar y este es el motivo por el que se ve obligada a pedir ayuda al resto de huéspedes

Navarro hace un tiempo, también nos habló de una pequeña muy particular. Se llama Diana. Su madre, Marta, estaba cenando tranquilamente en un hotel. Tenía alguna molestia y se fue a la habitación. Estaba de 36 semanas. Se dio una ducha y ahí notó que algo estaba pasando. Así que le dijo a su marido que había que irse al hospital. Pero no dio tiempo. En pleno pasillo, Diana decidió salir.

00:00 Volumen Descargar Comparte en: Copiar enlace Descargar Escucha la 'Historia del Día' de este martes 24 de septiembre

En ese lugar del hotel se dieron cita un montón de clientes con toallas y agua caliente, que es lo que siempre hemos visto en las películas. Y alguien llamó a emergencias, pero es que no dio tiempo. Diana llegó discretamente, rápido, sin armar follón.

Así que Marta se vio en aquel pasillo pasando por el momento más importante de su vida sin asistencia profesional, pero rodeada de desconocidos que ya no lo son. Y, como la vida se abre paso siempre, entre los presentes, otra mujer, se acariciaba la barriga.

No sé si se acuerdan, pero hace unos años, nacían los niños y casi no era noticia. Nacían muchos, los suficientes como para normalizar cada uno de esos acontecimientos. Ahora no. Ahora nacen muy pocos niños, así que, cada uno que llega, supone un milagro.

Cada uno que llega es único, un diamante. Cada uno que llega no es uno más. Son los sueños de sus padres, es una vida a la que tenemos la obligación de cuidar y hacer todo lo feliz que se pueda.