Luis del Val: "La transexualidad es un asunto serio, pero la ignorancia lleva a una Ley que traerá problemas"

La subida de precios se mantiene en la cesta de la compra, pero, afortunadamente, el precio de la dignidad en el Congreso de los Diputados permanece estable, al menos en las tarifas del grupo parlamentario del PSOE: sigue costando 600 euros el voto que salva la dignidad. La única que aceptó el gasto para salvar la dignidad fue Carmen Calvo, a quien eso de que, a los 16 años, le digas al policía, en comisaría, que aunque lleves minifalda y zapatos de tacón, te llamas Rodolfo, y que te dé un carnet de identidad, donde ponga que eres chico y te llamas Rodolfo, no le parece ni serio, ni digno, ni de sentido común. O que, en el Registro Civil, llegue Rodolfo, y le diga al funcionario que hay que cambiar su nombre, porque se llama María Asunción. La Transexualidad es un asunto muy serio, y muy complejo, pero la conjunción de ignorancia, soberbia y estupidez, ha llevado a la redacción de una Ley, que traerá muchos más problemas que los de la Ley del Sí es Sí, más duraderos e incluso mucho más dolorosos. La ministra esta que tiene el récord de obstinación en los errores, no tiene toda la culpa, sino también Pedro I El Mentiroso, y esas docenas de diputados que, como a usted y como a mí, les parece raro vivir en una sociedad donde multan al tabernero por ponerle un tequila a una menor de 16 años, pero pueden multar al médico si éste se niega a practicarle un aborto. Les parece raro, pero votan a favor. O son cómplices de que para llevar a cabo una rinoplastia el cirujano esté obligado a exigirle al menor un periodo de reflexión, incluso se niegue a practicar la intervención sin el consentimiento de sus padres, pero se puede cambiar de sexo sin reflexiones y sin que los padres lo sepan. Ayer, en el Congreso de los Diputados, a pesar de que el precio de la dignidad, al menos en el grupo parlamentario socialista, no había sufrido la inflación, hubo docenas que se tragaron su dignidad, o porque no les importa, o porque consideran que 600 euros es un precio muy caro. El problema de tragarte la dignidad es que comienza la digestión, pasada la cual, se excreta. Y, tras el proceso, sale una masa marrón que expande un olor nauseabundo. Y así están algunos, haciendo la digestión, pensando que tragarse la dignidad les va a traer votos en las urnas. Y puede que lo único que les traiga sea una caca.