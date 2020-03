Luis del Val: "Somos el único país de la Unión Europea que no tiene consensuado un sistema educativo"

María Isabel Celáa Diéguez, ministra de Educación y Formación Profesional, tiene a punto la tropecientogésima reforma educativa del PSOE. Somos el único país de la Unión Europea que no tiene consensuado un sistema educativo, y doña María Isabel Celáa Dieguez mantendrá la tradición, y la implantará de una manera unilateral, tal como ha llevado a cabo siempre su partido. En la única ocasión en que una persona sensata ocupó el ministerio, con Ángel Gabilondo, se estuvo a punto de llegar a un pacto, pero esta vez fue el PP, el que dio un paso atrás. Por cierto, el PP nunca ha llevado a cabo una reforma y, cuando se ha atrevido a hacerla, ha llegado le PSOE y la ha revocado al minuto y medio de tomar posesión. Es curioso que casi todos los ministros y subsecretarios del PSOE que han pasado por el ministerio, se han educado en colegios privados y han llevado a sus hijos, si los tenían, también a colegios privados. Y a pesar de llegar a ministros y subsecretarios -lo que parece indicar que no les ha ido mal del todo- parece como si guardaran un resentimiento contra los colegios privados, y casi todas las reformas parecen inspirarse en el principio “se van a enterar los colegios privados a los que he ido”. Y es bastante incomprensible que, odiando tanto los colegios privados, envíen allá a sus hijos. No lo entiendo.

Bueno, pues la tropecientogésima reforma educativa del PSOE, esta vez con la firma de doña María Isabel Celáa Dieguez, va en la misma dirección, pero, eso sí -para eso doña María Isabel es de Bilbao- va a acabar de una vez por todas con que estemos a la cabeza de la Unión Europea en fracaso escolar. Se le ha ocurrido una idea genial. Por ejemplo, los alumnos se aburren mucho cuando no pasan de curso y tienen que repetir. Bueno, pues la brillante idea de doña María Isabel es que, total, si ha suspendido algunas asignaturas, tampoco le vamos a amargar la vida, y que pase al curso siguiente, como si se hubiera esforzado igual que los demás ¿Y con el bachillerato? Pues lo mismo. Si tiene un suspenso en Gramática y Literatura, y escribe todavía con faltas de ortografía, a ver si le damos el disgusto de que no pueda ir a la Universidad a seguir escribiendo con faltas de ortografía, que, total, en whatsApp, ni se nota. Aprobado el bachillerato. De esta manera seguiremos manteniendo un sistema donde uno de cada cinco alumnos universitarios abandona la facultad el primer año, y de los que quedan, solo 3 de cada diez termina a tiempo y no repite. Bueno, repiten, porque no aplican la genial fórmula Celáa de que pasen con un par de suspensos. Por cierto, ese coste lo pagamos entre todos, con los impuestos, desde el director del banco hasta el equipo de limpieza que pasa la bayeta. Pero no presionemos, porque la solución más eficaz sería el aprobado general para todos. Y doña María Isabel es de Bilbao. Igual le da un pronto y lo impone.