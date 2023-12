Luis del Val, sobre el ministro de Cultura: "Pronto sabrán bastante de sus hazañas"

Don Ernest Urtasun es ministro de Cultura. Pero pronto sabrán bastante de sus hazañas, porque está dispuesto a que las obras del museo Del Prado viajen más que un jubilado en el mes de septiembre, con el Imserso. Pero no solo en el mes de septiembre, sino todo el año. El hasta ahora desconocido ministro de Cultura ya ha llevado a cabo acciones singulares.

Por ejemplo, siendo diputado del Parlamento Europeo, se sometió una de las canalladas de Putin más sonadas: el rapto de dos mil niños ucranianos, que fueron arrebatados a sus padres para llevarlos a Rusia y que los adoptaran otras familias. La mayoría -como recuerda mi paisano, Federico Jiménez Losantos, hoy en El Mundo- condenaron la canallada.

Pero un selecto grupo se resistió a condenar este crimen tan vil. Entre el selecto grupo se encontraba don Ernest Urtasun, hoy, para desgracia del Museo Del Prado, Ministro de Cultura.

Y es que don Ernest, pertenece al género de las sandías, acertada metáfora de Alfonso Ussía referente a los que son verdes por fuera y rojos por dentro.

Tan verde por fuera que siempre ha militado entre los verdes, y tan rojo por dentro que está muy molesto, porque todo el mundo critica a Hamás, pero según sus palabras, atención, abro comillas”: “nadie condena los crímenes que se producen de forma sistemática por Israel el Estado ocupante durante décadas, que es el principal responsable del conflicto”. Cierro comillas.

O sea, queridos niños, que ya sabéis que cuando estos buenos chicos de Hamás, invaden Israel y degüellan a los niños, o los secuestran, y asesinan a unos cientos de personas, lo hacen porque no pueden más, y están hartos de aguantar los crímenes sistemáticos de Israel.

Bueno, pues esta sandía, está determinado a desguazar parcialmente el Museo Del Prado y enviar las grandes obras maestras de excursión, algo que no hace ni el Louvre, ni el Moma, ni la National Gallery, porque no son progresistas, ni verdes, ni comunistas por suerte para esos museos. Espero que no se quede en el Prado y que vaya más allá: por ejemplo, el acueducto de Segovia convendría trocearlo y llevar un arco a Sevilla, otro a Santander, y no te digo la Alhambra, con lo bien que quedaría el patio de los leones en la Feria de Muestras de Barcelona. Espero que el Patronato del Museo Del Prado reaccione.

