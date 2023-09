Luis del Val, sobre la expulsión de Redondo Terreros: "El mensaje es: aprender y fijaos en Patxi López"

Luis del Val pone el foco de La Imagen del Día de Herrera en COPE en la decisión autoritaria de la dirección del PSOE de expulsar al que discrepa de lo que ellos digan:





"La decisión autoritaria de expulsar a un ilustre miembro del PSOE, como Nicolás Redondo Terreros, no está destinada para que nosotros podamos comentar y criticar, sino que es un aviso serio, dirigido al interior del partido, en un vano intento de detener lo que ya es una oleada de inquietud, que cala en toda la sociedad.

Desde Felipe González a Emiliano García Page, desde Alfonso Guerra a Javier Lambán, pasando por el prestigioso César Antonio Molina, han dicho lo mismo que el señor Redondo Terreros. ¿Por qué no les ha cesado a ellos? Porque Pedro I, El Mentiroso, está débil, lo sabe, como sabemos los aficionados a la Historia, que no hay dirigente que no intente tapar sus debilidades con gestos finales de autoritarismo y mensajes amenazantes.

En este momento el mensaje es: aprender y fijaos en Patxi López, y observad lo que les sucede a los socialistas que hacen de la decencia y la racionalidad, una consigna en su vida. Los dos sufrieron amenazas -y seguro que incomodidades, en aquél País Vasco de atentado semanal- pero Patxi López ha evolucionado mucho, y ha pasado, de llevar sobre sus hombros el ataúd que contenía el cuerpo de un compañero asesinado por los etarras, a llevar sobre sus hombros los pactos con Bildu, dirigida por un miembro que perteneció a aquella banda asesina.

Sí, ha evolucionado mucho. Y ha progresado, como premio a su evolución. Y el que no tenga los hombros anchos para poder llevar en triunfo a golpistas secesionistas, y terroristas en paro, o el que no disponga de un hábil laringólogo, que le ensanche las tragaderas -porque en el PSOE actual hay que tragar ruedas de molino cada vez más ásperas- ya sabe que, si elige el camino de los principios y la dignidad puede, ser expulsado como Redondo Terreros.

Expulsión fruto de la debilidad, como es debilidad la reacción desmesurada a la convocatoria de un acto de protesta. En esa desmesura se demuestra el miedo que hay detrás, el pavor que produce sospechar que la grieta se ensanche. Hay un refrán en Suecia que dice: “Si más de tres personas te dicen que estás borracho, métete en la cama”. Pero el borracho de soberbia prefiere ordenar expulsiones antes que acostarse. Eso sí, si la cogorza acaba con él, los Patxi Lopez reaccionarán con celeridad, y empezarán a hablar mal del borracho".

Audio





